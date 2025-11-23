COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Educación

Registro Nacional para ingreso a universidades públicas se habilitará el 27 de noviembre

El Registro Nacional es igualmente obligatorio para quienes aspiren a ingresar a la Policía Nacional, Fuerza Naval, Cuerpo de Bomberos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El Registro Nacional, requisito obligatorio para postularse para instituciones públicas de educación superior, estará habilitado desde el jueves 27 de noviembre.
El Registro Nacional, estará habilitado desde el jueves 27 de noviembre.
El Registro Nacional, requisito obligatorio para postularse para instituciones públicas de educación superior, estará habilitado desde el jueves 27 de noviembre.
El Registro Nacional, estará habilitado desde el jueves 27 de noviembre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Registro Nacional, requisito obligatorio para postularse para instituciones públicas de educación superior, estará habilitado desde el jueves 27 de noviembre. Estará habilitado hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025. Dicho registro de inscripción sirve para los aspirantes a universidades, institutos tecnológicos superiores, conservatorios, escuelas politécnicas y otras. Así lo anunció el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec).

El trámite inicia con el proceso de admisión al primer período académico 2026. Este va dirigido a estudiantes que cursan el tercero de bachillerato en el régimen Costa-Galápagos (año lectivo 2025-2026). También para los bachilleres graduados en años anteriores que deseen estudiar. Los extranjeros con residencia legal con pasaporte, visa vigente hasta junio de 2026 y título de bachiller homologado por el Ministerio de Educación se pueden inscribir.

Registro Nacional habilitado por seis días

El Registro Nacional es igualmente obligatorio para quienes aspiren a ingresar a la Policía Nacional, Fuerza Naval, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones que exigen este requisito. El proceso será exclusivamente en línea a través de la plataforma oficial registrounicoedusup.gob.ec. Los interesados deberán ingresar con su número de cédula o pasaporte, completar y actualizar sus datos personales, académicos y de contacto.

Allí deben descargar el comprobante de registro como constancia del trámite exitoso. El Minedec enfatizó que el cumplimiento de esta etapa dentro de los plazos establecidos es indispensable para participar en las fases posteriores del proceso de admisión. Este incluye el examen de acceso y la asignación de cupos. Las autoridades recordaron que el Registro Único es gratuito y no implica postulación directa a carreras, sino la habilitación para rendir la evaluación nacional.

Congestión de la plataforma en los últimos días

Con esta prueba se determinará el ingreso a la educación superior pública. En años anteriores, más de 180 mil aspirantes realizaron este trámite en el régimen Costa-Galápagos. El Ministerio recomendó realizar el registro con antelación para evitar congestión de la plataforma en los últimos días. También se pide verificar que los datos en el sistema estén correctos.

Quienes no completen el Registro Nacional en las fechas indicadas quedarán excluidos del proceso de admisión 2026 en todas las instituciones públicas de educación superior. También serán excluidos de los cuerpos de seguridad del Estado. El Minedec habilitará canales de ayuda en su página web y redes sociales institucionales para resolver dudas sobre el procedimiento.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro reitera que no apoya a Nicolás Maduro, pero rechaza invasión a Venezuela

Sin goles en Quito: Independiente no pasó del empate ante Orense en el Banco Guayaquil

Departamento de Estado incluye al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas extranjeros

Cristiano Ronaldo alcanzó los 954 goles oficiales con una espectacular chilena en goleada del Al-Nassr

Registro Nacional para ingreso a universidades públicas se habilitará el 27 de noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro reitera que no apoya a Nicolás Maduro, pero rechaza invasión a Venezuela

Sin goles en Quito: Independiente no pasó del empate ante Orense en el Banco Guayaquil

Departamento de Estado incluye al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas extranjeros

Cristiano Ronaldo alcanzó los 954 goles oficiales con una espectacular chilena en goleada del Al-Nassr

Registro Nacional para ingreso a universidades públicas se habilitará el 27 de noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro reitera que no apoya a Nicolás Maduro, pero rechaza invasión a Venezuela

Sin goles en Quito: Independiente no pasó del empate ante Orense en el Banco Guayaquil

Departamento de Estado incluye al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas extranjeros

Cristiano Ronaldo alcanzó los 954 goles oficiales con una espectacular chilena en goleada del Al-Nassr

Derrame de diésel contamina estero que abastece de agua a comunidad de San Mateo, en Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO