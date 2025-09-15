Regresaba a casa en bicicleta y fue acribillado: crimen de extranjero conmociona a El Guabo

La noche de ayer, domingo 14 de septiembre de 2025, un ciudadano venezolano identificado como Jeyser Alberto Márquez Márquez, de 24 años, fue asesinado a tiros mientras regresaba en bicicleta a su vivienda, en El Guabo. El crimen fue perpetrado por dos sujetos encapuchados que huyeron tras cometer el ataque.

Asesinato en la vía pública

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19h10, en las calle Luis Aguilar, entre C y D, en el sector Patria Nueva, cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de su vivienda. Según testigos, Márquez se detuvo un momento a conversar con unos vecinos, pero al retirarse fue interceptado por dos hombres vestidos de negro que le dispararon en repetidas ocasiones.

El joven, quien residía en cuartos de arriendo cercanos junto a su familia, no logró llegar a su domicilio. Su cuerpo quedó tendido en la vía pública, y sus familiares, al escuchar los disparos y ser alertados por vecinos, corrieron al lugar del hecho, encontrando al joven ya sin signos vitales.

Procedimiento policial

Miembros de la Policía Nacional acudieron minutos después al lugar del crimen y confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, agentes de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y recogieron cuatro indicios balísticos en la escena, que corresponden a armas de fuego utilizadas en el ataque.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos por este crimen, y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que abrió una investigación previa bajo el presunto delito de asesinato con modalidad de sicariato.

Violencia en El Guabo y situación migratoria

Jeyser Márquez es parte de la población migrante venezolana que ha llegado a Ecuador en los últimos años en busca de mejores condiciones de vida. Según registros locales, residía desde hace varios meses en el sector Patria Nueva, una zona con alta densidad poblacional y problemas recurrentes de inseguridad.

En lo que va del año, varias personas han sido asesinadas en condiciones similares en la provincia de El Oro, en medio de un contexto nacional marcado por el conflicto armado interno y el accionar de grupos delictivos organizados.

La modalidad utilizada en este caso, con agresores en pareja y ataque directo a la víctima, es característica de sicariatos relacionados con ajustes de cuentas o conflictos delictivos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado aún el móvil del crimen.

Investigación abierta por crimen en El Guabo

La Fiscalía General del Estado coordina las diligencias iniciales para esclarecer el hecho, mientras que la Policía analiza cámaras de vigilancia cercanas y realiza entrevistas a testigos.

Por ahora, no se ha determinado si la víctima tenía antecedentes o vínculos con actividades ilícitas, por lo que la investigación se mantiene en curso bajo reserva judicial.

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía no interferir en el proceso investigativo y aportar información de manera anónima a través de canales oficiales. Igualmente, se reiteró el compromiso institucional para garantizar la seguridad en sectores vulnerables, especialmente donde se reportan delitos violentos contra población civil. (12)