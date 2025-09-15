COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Regresaba a casa en bicicleta y fue acribillado: crimen de extranjero conmociona a El Guabo

Un joven fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en bicicleta hacia su vivienda, la noche del domingo en el sector Patria Nueva.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Policía investiga asesinato de joven migrante en el sector Patria Nueva, Guayaquil
Policía investiga asesinato de joven migrante en el sector Patria Nueva, Guayaquil
Policía investiga asesinato de joven migrante en el sector Patria Nueva, Guayaquil
Policía investiga asesinato de joven migrante en el sector Patria Nueva, Guayaquil

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

La noche de ayer, domingo 14 de septiembre de 2025, un ciudadano venezolano identificado como Jeyser Alberto Márquez Márquez, de 24 años, fue asesinado a tiros mientras regresaba en bicicleta a su vivienda, en El Guabo. El crimen fue perpetrado por dos sujetos encapuchados que huyeron tras cometer el ataque.

Asesinato en la vía pública

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19h10, en las calle Luis Aguilar, entre C y D, en el sector Patria Nueva, cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de su vivienda. Según testigos, Márquez se detuvo un momento a conversar con unos vecinos, pero al retirarse fue interceptado por dos hombres vestidos de negro que le dispararon en repetidas ocasiones.

El joven, quien residía en cuartos de arriendo cercanos junto a su familia, no logró llegar a su domicilio. Su cuerpo quedó tendido en la vía pública, y sus familiares, al escuchar los disparos y ser alertados por vecinos, corrieron al lugar del hecho, encontrando al joven ya sin signos vitales.

Procedimiento policial

Miembros de la Policía Nacional acudieron minutos después al lugar del crimen y confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, agentes de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y recogieron cuatro indicios balísticos en la escena, que corresponden a armas de fuego utilizadas en el ataque.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos por este crimen, y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que abrió una investigación previa bajo el presunto delito de asesinato con modalidad de sicariato.

Violencia en El Guabo y situación migratoria

Jeyser Márquez es parte de la población migrante venezolana que ha llegado a Ecuador en los últimos años en busca de mejores condiciones de vida. Según registros locales, residía desde hace varios meses en el sector Patria Nueva, una zona con alta densidad poblacional y problemas recurrentes de inseguridad.

En lo que va del año, varias personas han sido asesinadas en condiciones similares en la provincia de El Oro, en medio de un contexto nacional marcado por el conflicto armado interno y el accionar de grupos delictivos organizados.

La modalidad utilizada en este caso, con agresores en pareja y ataque directo a la víctima, es característica de sicariatos relacionados con ajustes de cuentas o conflictos delictivos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado aún el móvil del crimen.

Investigación abierta por crimen en El Guabo

La Fiscalía General del Estado coordina las diligencias iniciales para esclarecer el hecho, mientras que la Policía analiza cámaras de vigilancia cercanas y realiza entrevistas a testigos.

Por ahora, no se ha determinado si la víctima tenía antecedentes o vínculos con actividades ilícitas, por lo que la investigación se mantiene en curso bajo reserva judicial.

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía no interferir en el proceso investigativo y aportar información de manera anónima a través de canales oficiales. Igualmente, se reiteró el compromiso institucional para garantizar la seguridad en sectores vulnerables, especialmente donde se reportan delitos violentos contra población civil. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO