Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Obra Pública

Rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme: MIT recibe ofertas hasta el 10 de diciembre

El Ministerio de Infraestructura y Transporte mantiene abierta la recepción de propuestas para la rehabilitación de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, un corredor estratégico que integra Sierra y Costa.
Rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme: MIT recibe ofertas hasta el 10 de diciembre.
La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme tendrá rehabilitación integral. Plazo de ofertas vence el 10 de diciembre. Foto: MIT.
Rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme: MIT recibe ofertas hasta el 10 de diciembre.
La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme tendrá rehabilitación integral. Plazo de ofertas vence el 10 de diciembre. Foto: MIT.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme avanza con un proceso que fija como límite el 10 de diciembre para recibir propuestas técnicas. Este corredor sostiene la conexión directa entre Cuenca y Guayaquil, por lo que el proyecto adquiere relevancia nacional debido a su impacto económico y de movilidad.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habilitó la convocatoria para que los oferentes entreguen su documentación en las oficinas de Quito. Esta apertura incentiva la participación competitiva y permite que diversas empresas presenten soluciones que mejoren un tramo afectado en repetidas ocasiones por deslizamientos.

Proyecto financiado por el Banco Mundial

El proyecto cuenta con apoyo del Banco Mundial, lo que garantiza seguimiento técnico y estándares internacionales durante la ejecución. Su alcance incluye la rehabilitación de 113 kilómetros, el mejoramiento de puntos críticos y el fortalecimiento integral de la seguridad vial, con énfasis en drenajes, estabilidad del terreno y señalización.

Según el MIT, el diseño incorpora técnicas de ingeniería especializada que permiten intervenciones más eficientes. Además, la obra respetará criterios ambientales y sociales en zonas sensibles, una condición clave por la compleja geografía del corredor que comunica Sierra y Costa.

Meta prioritaria: rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, recalcó la importancia de avanzar con celeridad en este proceso. “La aspiración es que este 2025 se logre la firma del contrato para que las obras inicien”, expresó al referirse al cronograma institucional.

Luque mencionó que la vía registra problemas recurrentes que aumentan durante las lluvias. En la actualidad, se reconocen al menos seis puntos críticos, situación que afecta de manera constante la movilidad entre provincias y crea retrasos para transportistas y habitantes de la zona.

Proceso abierto y disponibilidad de información

Los interesados deben entregar sus propuestas en Juan León Mera N26-220 y avenida Orellana, en Quito, hasta las 09h00 del 10 de diciembre. El MIT también pone a disposición su portal web, donde se publica toda la documentación necesaria para participar formalmente en la convocatoria.

Este mecanismo digital permite revisar pliegos, requisitos y criterios de evaluación sin restricciones. Así, el proceso para la rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme refuerza la transparencia institucional y facilita el acceso a la información para oferentes y ciudadanía.

