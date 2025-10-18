Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum

La gastronomía ecuatoriana celebró un hito importante con la llegada de los prestigiosos Premios SUMMUM, una de las plataformas culinarias más influyentes de Latinoamérica que califica a los mejores restaurantes. En una gala celebrada en la emblemática Capilla del Hombre, en Quito, se reconoció la excelencia, diversidad y creatividad de los restaurantes, chefs y productores que están definiendo el panorama culinario nacional. Nuum, un establecimiento de la capital, se alzó con el máximo galardón al ser nombrado el mejor restaurante del país.
El evento, que reunió a los principales referentes del sector, marcó la primera edición de SUMMUM Ecuador, extendiendo así su influencia regional. La noche culminó con la revelación del esperado Top 20 de los mejores restaurantes del Ecuador, una lista que no solo premia la calidad, sino que también refleja la riqueza gastronómica distribuida en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta.
El podio de la excelencia: Nuum, Clara y El Mercado
El primer lugar del ranking fue para Nuum (Quito), consolidando su posición como referente de la alta cocina en la capital. Le siguió de cerca Clara (Quito), ocupando el segundo puesto, mientras que El Mercado (Cuenca) se llevó el tercer lugar, representando a la gastronomía austral. Completando el Top 5 se encuentran Osaka (Quito) y Z-Food (Quito), reafirmando el dominio de la capital en los primeros puestos de la lista.
El Top 20 de SUMMUM Ecuador 2025
La lista completa de los restaurantes reconocidos es la siguiente:
- Nuum – Quito
- Clara – Quito
- El Mercado – Cuenca
- Osaka – Quito
- Z-Food – Quito
- Banh Mi – Quito
- Tiestos – Cuenca
- Marrecife – Manta
- Pez Bela – Quito
- Nuema – Quito
- 3500 – Quito
- Casa Gangotena – Quito
- Shibumi – Quito
- Martinica – Manta
- Marcando el Camino – Quito
- Mikka – Guayaquil
- Mercado Mixtura – Quito
- La Gloria – Quito
- Tributo – Quito
- Noe – Quito
Metodología rigurosa para un ranking confiable
La elaboración de este prestigioso ranking implicó un proceso de evaluación exhaustivo. Se consideraron más de 200 restaurantes en todo el territorio ecuatoriano. La selección final combinó el voto de un comité especializado, compuesto por expertos del sector, con los resultados de más de 5.000 encuestas realizadas a comensales. Esta metodología, certificada por la consultora Focus, ponderó tres aspectos clave: la calidad de la comida (60%), el ambiente del lugar (20%) y la excelencia en el servicio (20%), asegurando una visión integral y equilibrada de la experiencia gastronómica.
Reconocimiento a las Cocinas Regionales
Además del ranking principal, los Premios SUMMUM destacaron a los restaurantes que mejor representan los sabores auténticos de diferentes regiones del Ecuador. En esta categoría, los galardonados fueron:
- Guayaquil: Marrecife
- Manabí y Santa Elena: Iche Fuegos Ancestrales
- Cuenca: El Mercado
- Galápagos: Midori Sushi Pub
Este reconocimiento a las cocinas regionales subraya la diversidad culinaria del país y el valor de las tradiciones locales en la construcción de la identidad gastronómica ecuatoriana. La primera edición de los Premios SUMMUM en Ecuador no solo celebra a los restaurantes más destacados, sino que también impulsa al sector a seguir innovando y elevando los estándares de calidad y creatividad.