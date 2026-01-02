Restricción al transporte pesado inicia con controles y sanciones en Quito

Los controles al transporte pesado arrancaron en Quito con sanciones, revisiones técnicas y un enfoque preventivo para reducir siniestros viales en horas de mayor congestión.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió 93 citaciones durante los dos primeros días de enero de 2026 en Quito, tras controles al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el objetivo de reducir siniestros viales en horarios de alta circulación.

Los operativos se ejecutaron los días 1 y 2 de enero de 2026, entre las 06h00 y las 10h00, franja horaria que concentra el mayor flujo vehicular en la capital. Según la AMT, los análisis técnicos identifican este periodo como uno de mayor riesgo para siniestros de alta gravedad.

Durante las jornadas de control, los agentes revisaron 187 vehículos de transporte pesado. De ese total, 43 unidades contaban con salvoconducto válido, mientras que 48 se encontraban dentro de las excepciones permitidas por la normativa vigente.

Sin embargo, 93 conductores fueron sancionados por circular sin la autorización correspondiente durante el horario restringido. Además, se emitieron tres citaciones adicionales por otras infracciones detectadas en los controles.

Restricción vigente desde enero

La medida de restricción al transporte pesado rige desde el 1 de enero de 2026 y busca separar temporalmente este tipo de vehículos del tránsito liviano en momentos críticos del día. La AMT sostiene que esta estrategia disminuye la probabilidad de choques múltiples.

Avenidas como la Simón Bolívar y la Ruta Viva registran diariamente un alto volumen de circulación, especialmente en horas de la mañana. En estos corredores, la presencia de transporte pesado incrementa el riesgo y la severidad de los siniestros viales.

Con esta restricción, las autoridades pretenden proteger a peatones, conductores y pasajeros que se movilizan hacia trabajos, centros educativos y actividades cotidianas durante las horas pico.

Salvoconductos y excepciones

Para evitar afectar actividades indispensables, la AMT mantiene habilitado un sistema digital de salvoconductos en su sitio web oficial www.amt.gob.ec. Este mecanismo permite autorizar desplazamientos específicos bajo criterios técnicos y de seguridad vial.

Los salvoconductos aplican para casos justificados y operaciones esenciales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. La autoridad recordó que portar la autorización es obligatorio durante los controles.

Quienes incumplan la restricción y circulen sin salvoconducto durante los horarios establecidos reciben una sanción económica equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado (SBU), conforme a la normativa vigente.

Fases de aplicación de la medida

Inicialmente, la restricción se aplica en el horario de 06h00 a 10h00, como parte de un periodo de adaptación de cuatro meses. Este tiempo permitirá evaluar el impacto de la medida y ajustar los controles.

Posteriormente, la restricción se ampliará al horario de 16h00 a 20h00, de acuerdo con lo establecido en la Resolución ADMQ 023-2025. La AMT indicó que esta fase buscará reforzar la seguridad vial en la tarde y noche.