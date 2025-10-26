COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Global

Reunión en Malasia: Lula de Silva y Donald Trump acuerdan iniciar de inmediato las negociaciones para un tratado comercial bilateral

El esperado encuentro entre Lula da Silva y Donald Trump se celebró este domingo en Malasia, donde los aranceles fueron el tema principal.
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva se encontraron este domingo, en Malasia.
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva se encontraron este domingo, en Malasia.
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva se encontraron este domingo, en Malasia.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvieron un encuentro bilateral en los aledaños de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia. La esperada cita se dio este domingo, 26 de octubre de 2025.

Se trató de una reunión en la que acordaron iniciar de inmediato las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral. Sin embargo, por el momento se mantienen los aranceles del 50 por ciento impuestos por Washington a las importaciones brasileñas.

Lula da Silva destaca su cita con Donald Trump

«He tenido una reunión óptima con el presidente Trump en la tarde de este domingo en Malasia. Hemos hablado de forma franca y constructiva de la agenda comercial y económica bilateral», explicó el propio Lula en su cuenta en la red social X.

Además, el político brasileño celebró su acuerdo para mediar en el tema de los aranceles. «Hemos acordado que nuestros equipos se van a reunir de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones para los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas», añadió.

Lula da Silva critica los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe antes de verse con Donald Trump

Tras el encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, explicó que Lula «ha reiterado la petición de que suspenda los aranceles impuestos a la exportación brasileña durante el periodo de negociación».

El encuentro es calificado de «óptimo»

Vieira subrayó que «el balance final (del encuentro) es óptimo». «Trump ha declarado que dará instrucciones a su equipo para que comience el proceso de negociación bilateral, que podría comenzar hoy mismo. Hoy mismo tenemos que mantener una reunión», ha destacado.

El diálogo fue «distendido» y «muy alegre», según Vieira. «Trump afirmó que admira el perfil de la carrera política del presidente Lula y sus dos mandatos como presidente tras ser perseguido en Brasil y haber demostrado su inocencia para conseguir un tercer mandato», destacó el ministro en referencia a los casos de corrupción por los que fue investigado Lula.

La espera cita de Trump y Lula

Los dos líderes consiguieron finalmente hacer hueco para tratar la crisis comercial derivada de la nueva política arancelaria de Trump, quien dio indicios de que podría corregir el caso brasileño «si se dan las circunstancias correctas».

«Es un gran honor estar con el presidente de Brasil. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así», manifestó Trump antes del comienzo de la reunión.

Sobre la mesa está también la cuestión del mercado de soja. Esto, porque China dejó de comprar a Estados Unidos por la guerra de aranceles desatada por Trump y elegido a Brasil como principal vendedor. De hecho, se espera que las exportaciones de soja de Brasil alcancen los 102,2 millones de toneladas hasta finales de octubre. Así superará los volúmenes anuales de todo 2024 y 2023, lo que refleja la ausencia de competidores estadounidenses que atiendan a los importadores chinos.

Los dos líderes estrecharon lazos desde septiembre. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula y Trump se cruzaron y afirmaron tener «buena química». Además, a principios de este mes ambos hablaron durante unos 30 minutos por teléfono.

Con información de Europa Press

