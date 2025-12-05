COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Reventa de juguetes Tuti aparece en redes tras la venta limitada en tiendas

La venta limitada de juguetes de Almacenes Tuti generó filas y agotó productos en minutos este 5 de diciembre, mientras surgieron casos de reventa.
Juguetes de Almacenes Tuti se agotaron en menos de diez minutos
El Diario

Redacción ED.

Este viernes 5 de diciembre de 2025, Tiendas Tuti puso a la venta una línea de juguetes de stock limitado en sus locales del país. Los productos, con precios entre $1,99 y $5,99, atrajeron a decenas de clientes que hicieron fila antes de la apertura de las tiendas. En pocos minutos, los artículos más demandados se agotaron, especialmente el camión de juguete y la tienda armable.

Según reportes recogidos en varios puntos de venta, las filas comenzaron hasta dos horas antes y el acceso se organizó con controles de ingreso en algunos locales debido a la disponibilidad limitada. La cadena ofertó camiones de juguete vinculados a su marca por $4,49, y una tienda de bloques para armar por $1,99, entre otros artículos como muñecas, maletines con accesorios y sets de plastilina y pintura.

Productos más buscados y venta en tiempo récord

La dinámica de compra se repitió en distintas ciudades. Los clientes priorizaron los juguetes de menor precio y aquellos asociados a la identidad de la marca, lo que elevó la demanda desde primera hora.

El camión de juguete del Tuti fue el ítem con mayor salida. En varios locales, se reportó que estos productos se agotaron antes que el resto y que el inventario general de la línea se terminó en un lapso de cinco a diez minutos tras abrir las puertas.

Límite por persona y stock que no se repite

Para responder a la alta demanda, el personal de los locales aplicó una restricción de compra: un juguete de cada tipo por persona. Esta medida buscó distribuir el inventario entre más compradores y evitar compras masivas dentro de las tiendas.

La línea ofertada forma parte de los llamados especiales de temporada. De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, se trató de productos lanzados en cantidades controladas, lo que incentivó filas tempranas y mantuvo la atención de consumidores y coleccionistas.

Reventa en redes y quejas de usuarios

Tras el agotamiento en tiendas, varios juguetes comenzaron a aparecer en plataformas digitales de compraventa. La reventa, realizadas por personas ajenas a la empresa, generó reacciones de rechazo entre usuarios que no pudieron adquirir los productos en el punto de venta.

Según las publicaciones en redes sociales, el camión llegó a ofrecerse hasta en $50, mientras la tienda armable de $1,99 apareció en anuncios de hasta $25.

El fenómeno reabre el debate sobre la especulación de artículos de temporada y la dificultad de controlar ventas no oficiales en mercados digitales.

