Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Revolución Ciudadana convoca convención nacional en Manta para enero y elegirá nuevo liderazgo

A través de sus redes sociales, González convocó a la militancia a participar y pidió descargar una aplicación oficial para votar electrónicamente por la nueva directiva nacional.
•‎

3 minutos de lectura
La convención de la Revolución Ciudadana será en Manta, anunció su presidenta, Luisa González. FOTO: API.
La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, anunció que la convención nacional del correísmo se realizará en la provincia de Manabí durante enero de 2026. El objetivo principal será elegir a su sucesor o sucesora al frente de la organización.

A través de sus redes sociales, González convocó a la militancia a participar y pidió descargar una aplicación oficial para votar electrónicamente por la nueva directiva nacional, aunque no precisó la fecha

del evento.

 

Tensión interna marca el anuncio de la convención

El anuncio se produce en un contexto de crecientes fricciones internas. Horas antes, el expresidente Rafael Correa descartó públicamente la continuidad de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dentro de Revolución Ciudadana.

Correa respondió a declaraciones de Aguiñaga —quien manifestó que evaluaba su permanencia en el movimiento que ayudó a fundar— con la frase: “Anda nomás a dialogar con Daniel Noboa” y sugirió que busque el respaldo de Lourdes Tibán para una posible reelección.

Origen del distanciamiento entre Correa y Aguiñaga

El desencuentro se agudizó tras la reunión que sostuvieron Aguiñaga y la exasambleísta Lourdes Tibán para suscribir un convenio de cooperación en la restauración de la cuenca del río Guayas. Dicho acercamiento fue visto por sectores correístas como un gesto de alejamiento político.

Estos roces se suman a tensiones previas. Tras la segunda derrota electoral consecutiva de Luisa González en las presidenciales de 2025, varias autoridades seccionales electas por RC cuestionaron abiertamente su liderazgo y la estrategia del movimiento.

Próximo paso: reconfiguración del principal bloque opositor

La convención nacional de enero en Manta, Manabí será clave para definir la nueva presidencia de Revolución Ciudadana. La reunión permitirá trazar el rumbo político de cara a futuros procesos electorales. El voto mediante aplicación busca ampliar la participación de las bases en todo el país.

Hasta el momento, ni Marcela Aguiñaga ni otros dirigentes aludidos han emitido pronunciamiento oficial sobre su futuro en el movimiento. El proceso interno se desarrollará mientras Revolución Ciudadana busca reestructurarse como principal fuerza opositora al gobierno de Daniel Noboa.

