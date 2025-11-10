Riesgo país de Ecuador baja a 688 puntos: presidente Daniel Noboa celebra confianza internacional

El riesgo país de Ecuador descendió a 688 puntos, según las más recientes cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). Este indicador, que mide la percepción de los inversionistas sobre la solvencia del país, registró una baja significativa frente a los 693 puntos del jueves 6 de noviembre.

El presidente Daniel Noboa celebró la noticia y señaló que los resultados reflejan confianza internacional. El mandatario también destacó que la inflación de octubre se ubicó en 1,24%, la más baja para ese mes desde 2021, lo que evidencia un escenario económico más estable y controlado.

Riesgo país de Ecuador: Daniel Noboa destaca resultados económicos positivos

Mediante una publicación en su cuenta de la red social X, Daniel Noboa expresó que los indicadores confirman el avance económico del país. “Cuando hay resultados, las mentiras se caen solas. Nuestro riesgo país baja a 688 puntos, reduciendo ya cerca de 1.300 puntos desde que estamos aquí, y la inflación anual en octubre de 2025 fue de 1,24 %, siendo la más baja en ese mes desde 2021”, aseguró.

El riesgo país es un índice que refleja la confianza de los inversionistas en la capacidad de una nación para cumplir sus obligaciones financieras. Una cifra elevada encarece los créditos internacionales, mientras que una disminución mejora las condiciones para obtener financiamiento y fortalecer la economía.

Ecuador mejora su imagen ante los mercados internacionales

Desde el inicio del Gobierno de Daniel Noboa en noviembre de 2023, el riesgo país de Ecuador se redujo de 2.016 puntos a 688, lo que significa una mejora de 1.328 puntos. Esta tendencia descendente representa una señal de confianza hacia la política económica del actual Gobierno y un impulso clave para la inversión extranjera.

El Banco Central y analistas financieros coinciden en que esta caída sostenida del índice puede facilitar el acceso a créditos internacionales con mejores tasas, además de estimular la llegada de capitales que impulsen proyectos estratégicos y la generación de empleo.

El FMI se pronunció sobre el modelo económico del correísmo

El anuncio de Daniel Noboa llega luego de que el Fondo Monetario Internacional revelara en un informe que el modelo económico del correísmo dejó un legado de fragilidad fiscal y endeudamiento creciente en Ecuador.

El organismo señaló que el gasto público durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) alcanzó niveles históricos, financiado con deuda y recursos petroleros, sin generar productividad ni reservas que garantizaran estabilidad económica.

“El país utilizó los ingresos extraordinarios del petróleo, el endeudamiento y los fondos de ahorro para financiar gasto corriente y subsidios generalizados”, indican en el documento.

Además, el informe precisó que el modelo económico de Rafael Correa actuó de forma procíclica. En vez de ahorrar durante los años de bonanza, el Estado aumentó su vulnerabilidad ante crisis externas. El déficit del sector público no financiero pasó del equilibrio a un 3,5 % del PIB entre 2012 y 2014, evidenciando una pérdida de control fiscal.

El FMI concluyó que el legado del modelo económico del correísmo dejó una estructura fiscal débil, un gasto desbordado y una deuda en aumento dentro de un contexto económico frágil. “La herencia de ese modelo es un Estado más vulnerable, menos competitivo y sin espacio fiscal para reaccionar ante choques externos”, expresó el Fondo Monetario Internacional en el informe.