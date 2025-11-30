Riesgo país de Ecuador marca su mejor nivel en seis años y dinamiza expectativas económicas.

El riesgo país de Ecuador continúa en descenso durante la última semana de noviembre y consolida un ambiente económico más estable. Este viernes 28 de noviembre, el indicador cerró en 554 puntos básicos, según los datos oficiales del Banco Central del Ecuador.

Este resultado destaca porque supera el comportamiento observado en los últimos seis años.

Riesgo país de Ecuador: histórico descenso del indicador

A inicios de la semana, el riesgo país de Ecuador incluso llegó al umbral de los 500 puntos, lo que generó una ola de expectativas positivas en distintos sectores.

El 24 de noviembre el índice inició la jornada en 631 puntos, mientras el país observó una tendencia sostenida a la baja en los días posteriores.

Durante el 25 de noviembre retrocedió a 595 puntos, y el 26 y 27 continuó el descenso hasta ubicarse en 571 puntos, cifra que ya se consideraba histórica para el actual Gobierno.

Desde el Ejecutivo se destacó que este nivel marcaba un hito económico. “Nosotros entramos a este Gobierno con 1.918 en riesgo país, hoy está en 571. Es el punto más bajo desde julio de 2019”, afirmó el presidente Daniel Noboa.

El Gobierno de Ecuador remarcó que cada reducción impulsa la llegada de inversión, motiva la generación de empleo y abre la puerta a financiamientos más favorables para el país.

El mandatario explicó que un indicador saludable permite emitir nueva deuda y bonos en condiciones beneficiosas. Esto se traduce en mayor liquidez y mejores posibilidades de financiar obra pública, fortalecer servicios estatales y apoyar sectores estratégicos como educación y desarrollo social.

“Para que se apoye también a los jóvenes a tener su residencia universitaria, a tener el equipamiento necesario en las universidades, a tener la posibilidad de una educación y una vida digna”, indicó Noboa.

El presidente también señaló que el riesgo país funciona como una “radiografía” de la situación económica y social del Ecuador.

El Riesgo País bajó a 571 puntos, el más bajo desde 2019. En #ElNuevoEcuador se implementan políticas económicas y sociales que impulsan el desarrollo de todo el país. 🇪🇨 pic.twitter.com/f6tDiduSW3 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) November 29, 2025

Proyecciones

Antes de la pandemia, el riesgo país de Ecuador no lograba ubicarse por debajo del umbral de los 500 puntos, y durante el periodo más crítico superó los 6.000 puntos, un registro sin precedentes.

En los años posteriores el país atravesó momentos complejos que elevaron el indicador por encima de los 2.000 puntos, especialmente durante crisis políticas y fiscales.

La nueva tendencia al alza de la confianza internacional impulsa un clima más favorable hacia el cierre del año. Analistas consideran que, si se mantienen la estabilidad política y las señales fiscales positivas, este indicador podría consolidarse aún más en los próximos meses.