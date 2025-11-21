Riesgo país de Ecuador sube a 694 puntos y genera dudas tras el referéndum y consulta popular.

El riesgo país de Ecuador aumentó nuevamente y cerró la jornada del jueves 20 de noviembre en 694 puntos, según el Banco Central del Ecuador. Esta variación encendió inquietudes en analistas y mercados internacionales, que monitorean la confianza hacia el país con especial atención en las últimas semanas. El indicador mantiene una tendencia inestable desde la consulta popular y referéndum 2025.

La cifra actual llega tras una serie de movimientos diarios. El domingo de las votaciones el registro estuvo en 652 puntos. El lunes subió a 690 unidades. El martes alcanzó 708 y el miércoles marcó 688. Esta oscilación constante refleja un escenario dinámico en medio de cambios políticos relevantes.

Riesgo país de Ecuador: mercados evalúan impacto de los resultados electorales

El comportamiento del índice avanzó en paralelo al relevo de autoridades en el gabinete ministerial y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El presidente Daniel Noboa realizó estos ajustes como respuesta a los resultados adversos en las urnas, donde el Gobierno perdió las cuatro preguntas que promovió. Este contexto generó nuevas señales de cautela entre inversionistas internacionales.

Aunque el puntaje actual se mantiene por debajo de los 806 puntos registrados el 22 de octubre, día en que finalizó el paro indígena, los especialistas consideran que la tendencia de esta semana expone una incertidumbre creciente sobre el rumbo económico del Gobierno. Las decisiones políticas recientes parecen influir directamente en el apetito de riesgo de quienes observan al país desde afuera.

¿Qué mide y por qué impacta en la economía?

El riesgo país funciona como un termómetro que mide la percepción de tenedores de deuda e inversionistas sobre la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones financieras. Mientras el puntaje sube, aumenta la interpretación de un mayor riesgo para prestar dinero o concretar negocios. Este indicador incide directamente en el costo del financiamiento externo.

El índice es elaborado por el banco de inversión estadounidense J.P. Morgan, que publica resultados a diario. El Banco Central del Ecuador explica que “el riesgo país es un concepto utilizado en finanzas y economía para describir la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras o experimenta una crisis económica que afecte negativamente a sus inversores y prestamistas”. Esta medición se convirtió en una referencia clave para evaluar la estabilidad y la confianza económica del país.