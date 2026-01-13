Riesgos de dar “una probadita” de comida a los bebés antes de los seis meses

Dar “una probadita” de comida a los bebés antes de los seis meses, práctica habitual en algunos hogares, no es recomendable según organismos de salud como la OMS y asociaciones pediátricas, debido a riesgos digestivos, nutricionales y de seguridad para el lactante.

La alimentación complementaria es el proceso mediante el cual el bebé comienza a recibir alimentos distintos a la leche materna o fórmula, y se recomienda iniciarla a partir de los seis meses de edad, cuando el sistema digestivo y neuromotor está preparado. Antes de ese momento, la leche cubre todas las necesidades nutricionales del niño.

Especialistas señalan que ofrecer pequeñas cantidades de comida sólida o semisólida antes de tiempo —aunque sea “solo para probar”— no aporta beneficios comprobados y puede generar efectos adversos. El intestino del bebé en los primeros meses es inmaduro y más permeable, lo que aumenta la probabilidad de reacciones indeseadas.

Además, introducir alimentos precozmente puede interferir con la lactancia materna, reduciendo la ingesta de leche y, en consecuencia, el aporte adecuado de nutrientes esenciales como hierro, grasas saludables y anticuerpos.

Riesgos digestivos y de alergias

Uno de los principales motivos por los que no se recomienda dar “probaditas” es el riesgo digestivo. El sistema gastrointestinal del bebé aún no produce en cantidad suficiente ciertas enzimas necesarias para digerir alimentos sólidos, lo que puede provocar diarrea, vómitos, gases o dolor abdominal.

Asimismo, la introducción temprana de alimentos se asocia con un mayor riesgo de alergias alimentarias, especialmente cuando se realiza sin supervisión médica. La exposición prematura a proteínas complejas puede desencadenar respuestas inmunológicas inapropiadas.

Organismos de salud advierten también sobre el riesgo de atragantamiento, ya que antes de los seis meses los bebés no han desarrollado completamente el control de la cabeza, el reflejo de deglución ni la coordinación necesaria para manejar alimentos sólidos de forma segura.

Impacto nutricional y desarrollo en bebés

Desde el punto de vista nutricional, las “probaditas” pueden generar una falsa sensación de saciedad, haciendo que el bebé succione menos leche materna o tome menos fórmula. Esto puede afectar el crecimiento adecuado y el aporte energético necesario durante una etapa clave del desarrollo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades pediátricas coinciden en que la leche materna o la fórmula infantil proporcionan el equilibrio exacto de nutrientes que el bebé necesita durante los primeros seis meses de vida, sin requerir otros alimentos ni líquidos.

Además, introducir comida antes de tiempo no acelera el aprendizaje alimentario. Por el contrario, los expertos señalan que respetar los tiempos biológicos favorece una mejor aceptación de los alimentos cuando la alimentación complementaria se inicia de manera adecuada.

Señales de preparación para la alimentación complementaria

Los pediatras recomiendan esperar a que el bebé muestre señales claras de preparación, que suelen aparecer alrededor de los seis meses. Entre ellas se incluyen mantener la cabeza erguida, sentarse con apoyo, desaparecer el reflejo de extrusión (empujar la comida con la lengua) y mostrar interés por los alimentos.

Iniciar la alimentación complementaria en el momento adecuado contribuye a una experiencia segura y saludable, reduciendo riesgos y favoreciendo hábitos alimentarios positivos a largo plazo.

Recomendaciones finales

Las autoridades sanitarias coinciden en que no es recomendable ofrecer ningún tipo de alimento sólido o semisólido antes de los seis meses, salvo indicación médica específica. Ante dudas, se aconseja consultar con el pediatra, quien podrá orientar según el desarrollo individual del bebé.

Respetar las recomendaciones basadas en evidencia científica es clave para proteger la salud, el crecimiento y el desarrollo durante los primeros meses de vida.