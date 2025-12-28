COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

El registro posiciona al club por encima de instituciones históricas del fútbol europeo como Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658).
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Aficionados de River Plate durante un partido. FOTO: Europa Press.
Aficionados de River Plate durante un partido. FOTO: Europa Press.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

River Plate cerró el año 2025 como el club de fútbol masculino con mayor asistencia promedio del mundo, según el ranking internacional elaborado por el portal especializado Transfermarkt. El conjunto argentino registró una media de 85.018 espectadores por partido en el estadio Mâs Monumental, cifra que lo ubicó en la cima del listado global.

El registro posiciona al club por encima de instituciones históricas del fútbol europeo como Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658). El informe aclara que el liderazgo de River no responde a una coyuntura aislada, sino a una tendencia sostenida durante la temporada.

Un torneo con estadios llenos

Durante el Torneo Clausura 2025, River Plate disputó 16 partidos como local, todos con el estadio colmado. En ese período, el club alcanzó un total de 1.360.288 asistentes, el número acumulado más alto registrado entre todas las ligas del mundo en el lapso analizado por Transfermarkt.

El promedio de asistencia se mantuvo estable a lo largo del campeonato, consolidando al Mâs Monumental como el estadio más concurrido del planeta. La regularidad en la convocatoria fue uno de los principales factores que impulsaron al club argentino al primer lugar del ranking internacional.

El peso del modelo social de River

El informe destaca que el liderazgo mundial en asistencia está estrechamente vinculado al modelo social de River Plate. La institución cuenta con una masa societaria que supera los 350.000 socios, una de las más numerosas a nivel global, lo que garantiza una alta demanda permanente de localidades.

Según Transfermarkt, este esquema fortalece el vínculo entre el club y sus hinchas, quienes no solo asisten a los partidos, sino que participan activamente en la vida institucional. Este respaldo social sostenido se refleja directamente en la ocupación total del estadio en cada presentación como local.

Infraestructura y modernización del Monumental

Otro de los factores señalados en el análisis es la modernización del estadio Mâs Monumental. Las obras realizadas en los últimos años permitieron ampliar su capacidad, optimizar la experiencia del público y mejorar los servicios, accesos y condiciones de seguridad.

Estas mejoras posicionaron al recinto como uno de los más importantes del continente y facilitaron la organización de eventos con altos estándares internacionales. La infraestructura renovada contribuyó a consolidar la asistencia récord registrada durante la temporada 2025.

Continuidad dirigencial y proyección internacional

El informe también subraya la continuidad en la conducción institucional del club. Bajo las presidencias de Rodolfo D’Onofrio, Jorge Brito y, desde 2025, Stéfano Di Carlo, River Plate mantuvo una línea estratégica enfocada en crecimiento sostenido y planificación a largo plazo.

Este proceso incluyó la modernización del predio de Ezeiza, el fortalecimiento de las divisiones formativas y la proyección internacional de la marca River Plate. Elementos que reforzaron su posicionamiento global tanto dentro como fuera del campo de juego.

Liderazgo desde las tribunas

Con el Más Monumental completo partido tras partido, River Plate no solo encabezó el ranking mundial de asistencia en 2025. Sino que reafirmó un modelo institucional basado en gestión, infraestructura y participación social.

De acuerdo con Transfermarkt, el club argentino proyecta su identidad al mundo desde las tribunas y consolida su grandeza tanto en el aspecto deportivo como en la comunión permanente con su gente. Un factor determinante para alcanzar cifras récord a nivel internacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Delfín SC inicia reestructuración y negocia por Sergio Ortiz

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

River Plate lidera la asistencia mundial de espectadores en 2025

Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Delfín SC inicia reestructuración y negocia por Sergio Ortiz

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente y luego asesinó a su expareja

Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Delfín SC inicia reestructuración y negocia por Sergio Ortiz

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO