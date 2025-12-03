Robbie Williams, Andrea Bocelli y Village People serán las estrellas del sorteo del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el tenor Andrea Bocelli, el cantante Robbie Williams y el grupo Village People encabezarán el cartel musical del sorteo del Mundial 2026, que se realizará este viernes 5 de diciembre.

La cita será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., para definir los grupos de las 48 selecciones participantes en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Estrellas internacionales en el sorteo del Mundial 2026

El evento combinará el deporte con un espectáculo de alto impacto, tradición en las ceremonias de la FIFA.

El británico Robbie Williams, embajador musical de la FIFA, actuará junto a la cantante Nicole Scherzinger, exmiembro de las Pussycat Dolls y actriz de Broadway. Esta dupla aportará un toque pop global, equilibrando géneros para atraer a audiencias diversas.

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, con una trayectoria de más de tres décadas y múltiples premios Grammy, presentará una actuación que fusiona la elegancia clásica con el espíritu del torneo. Su participación resalta el enfoque de la FIFA en integrar voces icónicas para elevar la visibilidad de la Copa del Mundo.

Conductores de la gala y el broche de oro

La ceremonia será conducida por un trío de celebridades: la supermodelo alemana Heidi Klum, quien regresa al rol tras su participación en el sorteo de 2006 en Alemania; el comediante y actor estadounidense Kevin Hart, conocido por sus éxitos en cine y televisión; y el actor y productor Danny Ramírez, quien entrevistará a leyendas del fútbol durante el evento.

Una vez concluido el sorteo, que definirá los grupos y el camino de las selecciones, el grupo pionero del disco Village People interpretará su clásico Y.M.C.A., un himno que ha trascendido generaciones y que servirá como broche festivo. Esta actuación busca conectar con el público global, fomentando la celebración colectiva.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

En Ecuador, el evento se podrá seguir por Teleamazonas en señal abierta desde las 12h00.

Para audiencias en México, las opciones incluyen canales 2, 5 y 7, TUDN y ViX desde las 11h00. En Argentina se transmitirá por TyC Sports, Telefé, DSports y TV Pública, a partir de las 14h00.

En Estados Unidos y para hispanohablantes, Telemundo ofrecerá cobertura exclusiva en español desde las 11h30 ET. Adicionalmente, Fox Sports y Fox Network transmitirán en inglés.

El torneo, primer Mundial ampliado a 48 equipos, se disputará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. Seis ciudades de Estados Unidos, México y Canadá serán sedes. Esta edición histórica marca la tercera vez que Norteamérica acoge el evento, con énfasis en la innovación y la inclusión.