COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Robbie Williams confiesa que está perdiendo la visión tras usar inyecciones para adelgazar

El cantante Robbie Williams enfrenta una grave pérdida de visión, que él atribuye al uso de fármacos para adelgazar que actualmente son muy populares.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Robbie Williams teme quedar ciego de un ojo por los fármacos.
Robbie Williams teme quedar ciego de un ojo por los fármacos.
Robbie Williams teme quedar ciego de un ojo por los fármacos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El cantante británico Robbie Williams, de 51 años, confesó que sufre un deterioro progresivo de la visión, que atribuye directamente al uso de inyecciones para pérdida de peso.

La revelación la hizo durante una entrevista con The Sun, donde fue contundente al señalar a los fármacos que se han vuelto muy populares a nivel mundial.

Los síntomas de Robbie Williams

Williams describió que ha experimentado visión borrosa durante un tiempo, que empeora progresivamente. Además, dijo que un cambio reciente en la graduación de sus lentes no ha mejorado la situación.

“Fui a un partido de fútbol americano la otra noche y los jugadores eran solo manchas amorfas en un campo verde frente a mí. Y yo pensé: ‘¿Qué demonios está pasando?“, contó el artista.

Agregó que durante sus conciertos, el impacto es mayor: al mirar al público, no logra reconocer caras individuales, lo que afecta su interacción escénica habitual.

Culpa a las inyecciones para perder peso

El artista enfatizó que estos problemas no se deben a la edad, sino a las inyecciones para pérdida de peso, que contienen principios activos como la tirzepatida (presente en el medicamento Mounjaro) o la semaglutida (presente en Ozempic). “Mis problemas de visión no tienen nada que ver con la edad. Yo creo que son las inyecciones”, declaró.

Robbie Williams también expresó temor a consecuencias más graves: “Si esto va a más, podría quedarme ciego de un ojo”, una perspectiva aterradora para alguien cuya profesión depende del escenario.

Williams, quien ha usado estos fármacos por años para gestionar su peso, instó a sus seguidores: “Hagan su investigación” antes de iniciar tratamientos similares.

La  relación de los fármacos para bajar de peso y la visión

Las inyecciones mencionadas, como Mounjaro y Ozempic, pertenecen a la clase de agonistas GLP-1 o duales, usados para tratar diabetes tipo 2 y obesidad. Estas influyen en la regulación del apetito.

Un estudio de 2024 analizó a 17.000 pacientes durante seis años y encontró que usuarios de semaglutida eran siete veces más propensos a desarrollar neuropatía óptica isquémica no arterítica (NAION), una condición rara que puede causar pérdida de visión en un ojo.

Aunque el estudio no prueba causalidad directa y los casos son infrecuentes, se han registrado cientos de reportes de problemas visuales en el Reino Unido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en 2025 recomendando consulta inmediata ante cambios repentinos en la visión con estos fármacos.

Robbie Williams y el uso de las inyecciones

Williams reveló en 2023 que inició las inyecciones por necesidad médica, vinculada a su depresión y “autodesprecio tipo 2”, describiendo beneficios mentales como “liberadores” pese a los riesgos físicos.

En octubre pasado, canceló un concierto en Estambul por motivos de salud pública, aunque no especificó detalles oculares entonces.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO