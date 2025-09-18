Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, le dice «vaga, ociosa» a Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC)

Un tenso enfrentamiento político ha estallado entre la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, y la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. La disputa se encendió en la red social X, después de que González cuestionara la gestión de Zambrano durante la distribución de agua a comunidades afectadas por problemas de abastecimiento en el cantón Esmeraldas.

La controversia comenzó cuando la excandidata presidencial compartió un video en el que ciudadanos expresaban su malestar por una supuesta solicitud de firmas para un nuevo movimiento político de Zambrano a cambio de recibir agua. González acompañó el video con un mensaje crítico: «Y pensar que una mujer como Roberta Zambrano es la Vicepresidenta de @CongopeEcuador con el voto de los prefectos de la @RC5Oficial». Este comentario apuntó directamente a la legitimidad de su cargo en el consorcio de gobiernos provinciales.

La contundente respuesta de Roberta Zambrano

La reacción de la prefecta no se hizo esperar. A través de un video publicado en su cuenta oficial, Roberta Zambrano respondió de manera enérgica y personal a los señalamientos, desestimando por completo las acusaciones y lanzando una dura crítica contra González.

«Mientras usted, vaga, ociosa, se dedica a estar en las redes sociales, yo estoy aquí, trabajando en territorio», afirmó Zambrano con un tono firme en su video. En las imágenes, se le observa coordinando labores en terreno y dirigiéndose directamente a la cámara para refutar las críticas.

Tensión entre figuras políticas

La prefecta defendió su labor, argumentando que su enfoque es resolver los problemas de la gente directamente en las comunidades, en contraste con lo que describió como una política de escritorio.

Zambrano continuó su mensaje contrastando su trabajo diario con la actividad política de la líder de la Revolución Ciudadana. «Esa es la gran diferencia entre usted y yo. Usted se dedica al chisme, al odio, a la politiquería barata; yo me dedico a trabajar», sentenció la autoridad esmeraldeña, marcando una clara línea entre su gestión y la fiscalización de su opositora.

PROHIBIDO OLVIDAR Recuerdan de los 130 millones que manejaron en la época de los borreguistas para el agua potable de Esmeraldas?

Como dicen los españoles “pues nada, estamos sin agua potable”. pic.twitter.com/pQXwhwTYRc — Roberta Zambrano Ortíz (@RobertaZam_ofi) September 17, 2025

El conflicto evidencia las profundas fracturas políticas y las distintas formas de abordar la función pública en el país, llevando el debate desde la gestión local hasta la arena política nacional. Hasta el momento, Luisa González, aunque se ha mostrado activa en sus redes sociales, no responde al mensaje enviado por Roberta Zambrano.