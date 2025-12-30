COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Crónica

Alias ‘Gerente’ luce con la cabeza rapada y vestido de color naranja en la Cárcel del Encuentro

Comando de la Fronerta es un grupo irregular opera en la frontera colombo-ecuatoriana con actividades de narcotráfico, secuestros y ataques armados.
Roberto Álvarez, alias 'El Gerente', presunto cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera, arribó a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Alias 'Gerente' se encuentra en la Cárcel del Encuentro, donde al llegar le raparon la cabeza.
Roberto Álvarez, alias 'El Gerente', presunto cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera, arribó a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Alias 'Gerente' se encuentra en la Cárcel del Encuentro, donde al llegar le raparon la cabeza.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Roberto Álvarez, alias ‘El Gerente’, presunto cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera, arribó a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. A Ecuador arribó la madrugada de este martes 30 de diciembre, extraditado desde Emiratos Árabes Unidos. Ante la justicia ecuatoriana enfrenta procesos por delincuencia organizada y lavado de activos. También por el asesinato de once militares ecuatorianos, hecho ocurrido en la frontera con Colombia.

Al llegar a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, se le rapó la cabeza, se le asignó un uniforme naranja y compartirá celda con otros tres  presos. John Reimberg, ministro del Interior, difundió un video del ingreso del detenido, acompañado del mensaje: “Y así, llegas al final de tu mundo criminal. Feliz año”. La extradición se concretó tras su recaptura en Dubái, luego de una alerta roja de Interpol.

Alias ‘Gerente’ considerado objetivo de alto valor

Reimberg señaló también que la extradición se logró tras gestiones diplomáticas impulsadas por el Presidente Daniel Noboa durante su visita a Emiratos Árabes hace tres semanas. Álvarez, de 45 años, quien es conocido con el alias de ‘Gerente’ es considerado un objetivo de alto valor por el Bloque de Seguridad ecuatoriano. La Fiscalía General del Estado solicitó inmediatamente la boleta de encarcelamiento.

A Álvarez Vera se lo notificó para comparecer en una audiencia de vinculación por presunto lavado de activos el lunes 5 de enero de 2026 a las 09h30, en coordinación con la Policía Nacional. Se le acusa de lavar más de 300 millones de dólares mediante un entramado empresarial involucrando a sus hijos y socios. Comandos de la Frontera es clasificado como grupo armado organizado residual de disidencias de las FARC.

Control de rutas de droga y minería ilegal

Este grupo irregular opera en la frontera colombo-ecuatoriana con actividades de narcotráfico, secuestros y ataques armados. Surgido alrededor de 2018, el grupo ha sido vinculado a alianzas con carteles mexicanos y organizaciones locales como Los Choneros. En Ecuador, se le atribuye el control de rutas de droga y minería ilegal en provincias como Sucumbíos y Orellana.

Álvarez Vera es señalado directamente por la emboscada del 9 de mayo de 2025 en Alto Punino, parroquia Dayuma, cantón Francisco de Orellana. Allí, ese día, once militares ecuatorianos murieron y uno resultó herido durante un operativo contra la minería ilegal. El ataque involucró explosivos, granadas y fusiles, atribuido a retaliación por controles en zonas fronterizas. Este incidente exacerbó tensiones en la frontera.

Protocolos estrictos para prevenir fugas y motines

La Cárcel del Encuentro, inaugurada el 11 de noviembre de 2025 en una zona selvática de Santa Elena, es un centro de máxima seguridad con capacidad para más de 700 reclusos. Diseñada para albergar a líderes de alto perfil del crimen organizado, incorpora protocolos estrictos para prevenir fugas y motines. Hasta la fecha, ha recibido traslados de presos de otras penitenciarías como Latacunga y Guayaquil.

Esta extradición representa un golpe a las estructuras transnacionales de crimen, fortaleciendo la cooperación internacional. Las autoridades ecuatorianas continúan investigaciones para desmantelar redes asociadas, mientras alias ‘Gerente’ enfrenta juicios que podrían resultar en sentencias superiores a los diez años. (17)

