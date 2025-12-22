Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

La revista Rolling Stone en Español volvió a poner el foco en los artistas ecuatorianos que están brillando en la escena musical de 2025, con propuestas innovadoras que desafían al nuevo pop latino y amplían sus fronteras creativas.

La publicación musical incluyó a once exponentes del país en el artículo ‘Artistas de Ecuador que la están rompiendo’, un listado que reconoce trayectorias sólidas, búsquedas sonoras propias y una fuerte identidad artística, consolidando la presencia ecuatoriana en el panorama regional.

Gran potencial e identidad propia

Miel es un dúo conformado por Martín Flies y Damián Segovia, quienes desarrollan una propuesta de ritmos electrónicos con sello propio, definida como Latin Touch. Ambos artistas se conocieron en Quito y desde 2018 impulsan una carrera que integra diversos géneros, con un enfoque sensorial y emocional en cada lanzamiento.

“Desde sus inicios, Miel ha intentado huir a encasillarse en un sólo género. Su primer álbum, ‘Edén’ de 2020, fue concebido como una obra que combina sensaciones, ritmos y paisajes emocionales, con una dualidad clara entre atmósferas más suaves y otras de mayor intensidad. En este sentido, el disco funcionó como una presentación de su universo estético”, destaca la publicación.

Entre lo electrónico con lo humano

La cuencana Carla Huiracocha, conocida artísticamente como Neoma, también integra la lista por una propuesta donde la voz transmite fuerza, seguridad y sensibilidad.

Su trabajo se caracteriza por equilibrar lo tecnológico con una interpretación cercana y emocional.

En 2025 lanzó los sencillos ‘Velocidad’, ‘Tranquilo’ y ‘Paslives’, temas que forman parte de su tercer álbum y consolidan su evolución sonora. “Neoma hace que lo electrónico suene humano. Su producción nunca se siente fría, ni distante y su voz transmite una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que la vuelve difícil de olvidar”, señala Rolling Stone.

Referente del hip-hop ecuatoriano

Tampoco podía quedar atrás el ambateño Juan Pablo Cobo, conocido como Guanaco MC, una de las figuras más influyentes del hip-hop nacional.

La edición musical resalta su capacidad para fusionar rap, reggae y ritmos urbanos con influencias ligadas a su contexto social y cultural.

En 2002 lanzó ‘Lecciones de Saña y Maña’, un álbum que marcó un punto de inflexión dentro del género en Ecuador. Actualmente, con seis trabajos de estudio, Guanaco MC mantiene vigencia entre audiencias jóvenes y conserva estatus de leyenda dentro de la música nacional.

Sensibilidad vocal

En esta importante selección también aparece Luz Pinos, nacida en Cuenca y criada en Guayaquil, cuya propuesta destaca por una interpretación honesta y una conexión profunda con la tradición musical.

Su repertorio combina técnica, emoción y una identidad sonora bien definida.

Canciones como ‘Agüitaecoco’, ‘Capulí’, ‘Mozo’ y ‘Café con miel’ integran sus tres álbumes: Mariposa azul (2017), ¿Para qué? (2022) y Café con Miel (2023). “Su obra conecta tradición, técnica y emoción, con una identidad clara y profunda”, destaca la prestigiosa revista musical.

Pop ecuatoriano con alma retro

Otro de los nombres destacados es el músico y cantante guayaquileño Diego Chiang Centenaro, más conocido como Dicapo, quien lleva su voz desde Guayaquil hacia una propuesta pop con influencias ochenteras, soul y funk latino. Su sonido apuesta por la nostalgia sin perder frescura contemporánea.

Rolling Stone subraya que su identidad sonora nace de la infancia y de referentes familiares y musicales internacionales. “Creció escuchando boleros y pasillos junto a su padre, quien era músico, y esas primeras experiencias, junto a referentes como Michael Jackson, Jamiroquai y The Police, se filtraron en la estética de su sonido”.

Durante este año lanzó los álbumes ‘El baúl’ y ‘Este soy yo’, trabajos en los que prioriza sintetizadores cálidos y una producción cuidadosamente construida al servicio de la voz, reafirmando su lugar dentro del pop ecuatoriano actual.

Rolling Stone: más artistas ecuatorianos

Rolling Stone completa su lista ‘Artistas de Ecuador que la están rompiendo’ con Menino Gutto, San Pedro Bonfim, Mauro Samaniego, Lolabúm, Flix Pussy Cola y Amantina.