Ronald Araujo viaja a Israel por motivos de salud mental con permiso del FC Barcelona

El defensa uruguayo Ronald Araujo viajó este martes 9 de diciembre de 2025 desde el aeropuerto de El Prat en Barcelona a Tel Aviv, Israel, para una breve pausa espiritual y cultural, solicitada al FC Barcelona por motivos de salud mental tras su expulsión en la derrota 3-0 ante el Chelsea el 25 de noviembre.

Araujo, conocido por su devoción religiosa, planea visitar sitios como iglesias en Nazaret, Belén y Jerusalén durante esta estancia corta, enfocada en desconectar del entorno futbolístico y recomponerse emocionalmente. El club concedió el permiso inmediato, priorizando su bienestar sobre consideraciones deportivas.

El entrenador Hansi Flick confirmó que se trata de “un tema privado” y que Araujo “no está listo” para jugar, extendiendo su ausencia del partido de Liga contra el Atlético de Madrid del 2 de diciembre. Fuentes del club indicaron que físicamente está en óptimas condiciones, pero requiere tiempo para recuperación psicológica.

Apoyo institucional y contexto del bajón

La directiva del FC Barcelona, liderada por el presidente Joan Laporta, emitió un comunicado oficial el 3 de diciembre expresando “apoyo total” al jugador. “El club entero, compañeros y staff están con él y esperamos su regreso”, se lee en el texto, que subraya la confidencialidad del proceso.

La pausa indefinida de Araujo surgió tras revelarse que no participó en el entrenamiento previo al duelo liguero contra Alavés el 30 de noviembre, inicialmente atribuido a “problemas intestinales”. Posteriormente, se confirmó el origen mental del malestar.

Agentes del defensor se reunieron la semana pasada con el director deportivo Deco para transmitir la necesidad de este paréntesis, según reportes de Sport. El objetivo es que regrese solo cuando se sienta preparado, sin fecha fija de vuelta.

El incidente clave y su impacto

El detonante principal fue la expulsión de Araujo en el minuto 44 del partido de Champions League contra el Chelsea en Stamford Bridge, donde acumuló dos amarillas: la primera por una falta sobre Cole Palmer y la segunda por una entrada dura sobre Marc Cucurella, dejando al equipo con 10 jugadores y facilitando los goles ingleses.

Esta roja revivió recuerdos de una expulsión similar ante el PSG en cuartos de final de la Champions 2023/24, que contribuyó a la eliminación culé. Desde entonces, Araujo ha acumulado cuatro rojas en su carrera con el Barcelona: dos en Liga y dos en Europa.

El episodio generó críticas intensas de aficionados y prensa, exacerbando su desgaste acumulado durante una temporada exigente con 36 partidos disputados hasta noviembre.

Reacciones y perspectiva de recuperación

Exjugador blaugrana Gerard Piqué defendió públicamente a Araujo en una entrevista con Sport, instando a los hinchas a reflexionar sobre el impacto de las críticas en la salud mental de los atletas. “Levantó la mano y dijo basta; eso es valiente”, afirmó Piqué, abogando por un cambio cultural en el fútbol español.

El FC Barcelona ha ampliado sus servicios de apoyo psicológico bajo la gestión de Flick, incluyendo consultas especializadas para prevenir el burnout. Araujo, capitán ocasional, es considerado un pilar defensivo con más de 100 apariciones desde su llegada en 2020.

El club mantiene confianza en su retorno fortalecido, alineado con su historial de entrega. Mientras, el equipo se prepara para el choque de Champions contra el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre, sin el uruguayo en la convocatoria.