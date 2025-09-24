Rumbo al Miss Grand International: Samantha Quenedit viajará a Tailandia este 26 de septiembre

Samantha Quenedit está lista para representar a Ecuador en el certamen Miss Grand International 2025, que se desarrollará en Tailandia del 1 al 18 de octubre.

La oriunda de Quito viajará al país asiático este 26 de septiembre para cumplir con la agenda de la competencia de belleza, donde participarán un total de 72 reinas mundiales.

En julio ganó la corona de Miss Grand Ecuador

A pocos días de ir la competencia internacional, Samantha Quenedit comienza a sonar como una de las favoritas. Y es que la beldad quiteña, a sus 25 años de edad, tiene una larga experiencia en certámenes de belleza.

La modelo fue Teen Universe Ecuador, Teen Universe Internacional, Miss Teen Hispanic y fue segunda finalista en el Miss Ecuador 2022. Ahora busca darle al país un nuevo título.

Samantha, quien es licenciada en Comunicación, se adjudicó la corona de Miss Grand Ecuador en julio pasado, después de competir con 19 aspirantes del Miss Universe Ecuador, organizado por el Concurso Nacional de Belleza (CNB).

Tras ser electa, ella inició su camino para buscar la corona en el Miss Grand International, un certamen creado en el año 2013 con el propósito de promover la paz y la ayuda humanitaria.

La competencia ya inició en redes sociales

Este miércoles, 24 de septiembre, la organización de Miss Grand International lanzó una votación en redes sociales para elegir el «Top 10 Pre-Arrival».

Para esto, publicó fotos oficiales de las candidatas en Facebook e Instagram, para que sus seguidores comenten y compartan. «Las 10 delegadas con los VOTOS MÁS ALTOS se ganarán un privilegio especial: una cena exclusiva con el Sr. Nawat (Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International) y la Reina CJ (Christine Juliane Opiaza) antes que nadie», detalló la organización.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (@missgrandinternational)

Cabe mencionar que desde el 5 de octubre iniciará la votación que llevará a una de las candidatas directamente al top 10 de la gala final. Esta se realizará a través del sitio web del certamen.

Ecuador en el Miss Grand

El país ha tenido buenas participaciones en el Miss Grand Internacional, una de ellas la de Andrea Aguilera en 2021, quien quedó como primera finalista. Mientras que Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, entró en el top 10 en 2019.

El certamen de este año cumplirá una agenda previa a la noche de elección:

1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.

9 de octubre: competencia de traje de baño.

10 de octubre: entrevista a puerta cerrada.

13 de octubre: concurso de traje típico.

15 de octubre: competencia preliminar.

18 de octubre: final.

Las transmisiones de los eventos suelen ser por el canal de YouTube de la franquicia, pero hasta el momento no se tiene más información al respecto.