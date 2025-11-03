Rumores en la Fórmula 1: Ferrari evalúa no renovar contrato de Lewis Hamilton

Ferrari evalúa no extender el contrato de Lewis Hamilton más allá de finales de 2026, según fuentes del paddock reportadas por ESPN, ante su bajo rendimiento en la temporada 2025 de Fórmula 1, donde no ha subido al podio en 20 Grandes Premios.

Esto ocurre en el contexto del mercado de pilotos en ebullición al final de la campaña en circuitos internacionales, impulsado por la necesidad del equipo italiano de maximizar su competitividad para 2027.

Rendimiento de Lewis Hamilton en su debut con Ferrari

La temporada 2025 marca el primer año de Hamilton con la escudería, tras su transferencia confirmada en febrero de 2024.

El piloto británico, siete veces campeón mundial, acumula cero podios en las 20 carreras disputadas hasta noviembre, contrastando con los resultados de su compañero Charles Leclerc, quien ha liderado el equipo en clasificaciones y puntos.

La única victoria de Hamilton fue en el Sprint de China en marzo, un formato corto que no refleja el rendimiento general en Grandes Premios.

Análisis de ESPN destacan que, pese a un ritmo absoluto cercano al de Charles Leclerc en sesiones de práctica, factores como adaptación al chasis SF-25 y problemas de setup han limitado sus resultados. En el Gran Premio de México, Hamilton finalizó fuera de los puntos, extendiendo una racha sin victorias desde su etapa en Mercedes.

El contrato actual, firmado por dos años hasta finales de 2026, incluye un salario anual de aproximadamente 57 millones de dólares, según reportes de medios especializados. Fuentes del paddock sugieren que la extensión para 2027 dependerá de mejoras cuantificables en el próximo año.

Especulaciones sobre la no renovación

Reportes de ESPN, basados en declaraciones de figuras senior del paddock, indican que Ferrari ha decidido preliminarmente no ofrecer una renovación a Hamilton debido a su desempeño en 2025. “Varias figuras importantes del paddock han sugerido que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato”, cita el medio estadounidense en un artículo.

El periódico italiano Corriere della Sera añade que las negociaciones para 2027 no incluyen garantías automáticas, priorizando alineación con los objetivos de desarrollo del equipo bajo las regulaciones de 2026. Esta decisión se enmarca en la historia de Ferrari de rotar pilotos para mantener frescura competitiva.

Hamilton ha expresado públicamente desafíos de adaptación, mencionando en abril pasado una “temporada dolorosa” sin soluciones rápidas para el monoplaza. A pesar de esto, recientes actualizaciones en el Proyecto 678 para 2026 ofrecen optimismo técnico.

Candidatos al asiento de Lewis Hamilton

Entre las opciones para reemplazar a Lewis Hamilton emerge Oliver Bearman, piloto británico de la Academia Ferrari que compite con Haas en 2025.

Bearman, de 20 años, debutó impresionantemente en Arabia Saudita 2024 como suplente. Además, ha sumado puntos clave esta temporada, incluyendo un cuarto lugar en México que resalta su potencial.

Bearman, contratado por Haas en un acuerdo multianual anunciado por Ferrari en 2024, ha declarado su aspiración de llegar a Maranello. “Ese es mi objetivo en la vida, poder lograrlo algún día, pero necesito demostrar consistencia en Haas primero”, ha dicho. Su evolución es monitoreada de cerca por el equipo principal.

Otro nombre en consideración es George Russell, actual piloto de Mercedes, según Corriere della Sera. Russell, con contrato extensible hasta 2027 en su equipo actual, es valorado por su consistencia y ha sido vinculado a Ferrari recientemente. Su posible disponibilidad post-2026 alinearía con la ventana de Hamilton.