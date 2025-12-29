COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Vladimir Putin y “reconsiderará” su postura negociadora

Un presunto ataque de Ucrania contra una residencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pone en riesgo las negociaciones de paz.
El Gobierno de Rusia acusó este lunes a Ucrania de lanzar un ataque contra una residencia del presidente Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que “reconsiderará” su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

El supuesto ataque se habría dado durante la última madrugada.

Usaron drones para atacar la residencia de Putin

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que “el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”.

“Todos los aparatos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas. No hay informaciones sobre víctimas o daños a causa del impacto de los restos de los drones”, subrayó, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Diálogos de paz están en peligro

Lavrov manifestó que “esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano”. También subrayó que “este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta”.

“No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”, sostuvo.

“Los objetivos de los bombardeos de respuesta por parte de las Fuerzas Armadas rusas y el momento de su lanzamiento han sido ya decididos”, subrayó. Por el momento, Kiev no se ha pronunciado sobre estas acusaciones por parte de Moscú.

Putin había pactado una llamada con Trump

Apenas unas horas antes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se mostró de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el hecho de que las conversaciones para un posible acuerdo de paz con Ucrania se encuentran en sus etapas finales. Esto, después de la reunión mantenida el domingo por el inquilino de la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Peskov desveló además que Trump y Putin “han acordado mantener de nuevo una llamada telefónica”, algo que pasará “tan pronto como sea posible”. “Entonces obtendremos información (sobre el contenido de la reunión entre Trump y Zelenski)”, sostuvo. Luego insistió en que, para lograr un acuerdo, Kiev debe “retirar” a sus Fuerzas Armadas de la región del Donbás.

“Rusia está considerando poner fin al conflicto militar en el contexto de lograr sus objetivos”, zanjó el portavoz del Kremlin, en la primera reacción desde Moscú al encuentro en Florida. Mientras que Trump y Zelenski coincidieron en que un posible acuerdo está “muy cerca”.

