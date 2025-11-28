COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Europa

Rusia amenaza con restringir por completo el acceso a WhatsApp por incumplir su legislación

El Gobierno de Vladimir Putin amenaza con bloquear WhatsApp en Rusia, afectando a 96 millones de usuarios.
WhatsApp es propiedad de la empresa Meta, vetada en Rusia.
WhatsApp es propiedad de la empresa Meta, vetada en Rusia.
WhatsApp es propiedad de la empresa Meta, vetada en Rusia.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El organismo regulador de las telecomunicaciones en Rusia avisó que bloqueará el acceso a la popular plataforma de mensajería WhatsApp, al percibir que sigue incumpliendo la legislación del país relativa a la prevención y la lucha contra el crimen.

Se trata de una medida que afectaría a unos 96 millones de personas que utilizan la famosa aplicación (app) en el país gobernado por Vladimir Putin.

El delito de WhatsApp en Rusia

El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación, conocido como Roskomnadzor, hizo la advertencia de forma pública. “Como el servicio de mensajería siga sin estar a la altura de lo que exige la legislación rusa, acabará completamente bloqueado”, amenazó Roskomnadzor en un comunicado publicado por los principales medios del país.

“WhatsApp sigue violando la legislación rusa. El servicio de mensajería se utiliza para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el país, reclutar a perpetradores y cometer fraudes y otros delitos contra nuestros ciudadanos”, añadió la nota.

El ente también confirmó que, debido a ello, lleva ralentizando desde agosto el acceso a la plataforma como medida punitiva. En especial, según dijo, en la comunicación a través de mensajes de voz.

Rusia considera a Meta como una organización extremista

WhatsApp, cabe recordar, es propiedad de Meta, una corporación cuyas actividades están prohibidas en Rusia.

Rusia y la empresa Meta, dueña también de Facebook e Instagram, mantienen un enfrentamiento escalado desde la invasión a Ucrania en 2022.

Moscú clasificó a Meta como “organización extremista” por relajar sus normas contra el odio hacia el Ejército ruso, lo que llevó al bloqueo total de Facebook e Instagram en el país. Esta medida afectó a millones de usuarios rusos, quienes perdieron acceso a plataformas clave para comunicación y negocios.

En respuesta, Meta endureció sus políticas: redujo la visibilidad de medios estatales rusos como RT y Sputnik, y en septiembre de 2024 prohibió globalmente sus cuentas en Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads por “interferencia extranjera”. El Kremlin, a través del portavoz Dmitri Peskov, calificó estas acciones como “inaceptables” y selectivas, complicando cualquier normalización futura.

El pulso refleja tensiones geopolíticas. Rusia acusa a Meta de censurar voces pro-gobierno y promover “rusofobia”. Mientras la compañía alega tácticas engañosas de propaganda rusa en elecciones, como en Estados Unidos.

WhatsApp se salvó del bloqueo inicial por su uso como mensajería privada, pero el panorama digital se fragmenta con alternativas locales como VK y Telegram.

COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO