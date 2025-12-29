Ruth del Salto, periodista ecuatoriana, anunció su salida de Qatar tras cuatro años

Ruth del Salto, periodista ecuatoriana anunció su salida de Qatar, país donde residió durante cuatro años y desarrolló parte de su carrera en el periodismo internacional. La comunicadora compartió la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Allí describió la experiencia como una etapa significativa marcada por aspectos familiares y laborales. El mensaje, que resalta temas de pertenencia y migración, generó interacciones en redes sociales.

Las razones específicas del traslado no se han detallado más allá de cerrar un ciclo personal y profesional. En su publicación, Del Salto expresó: “Aquí se cierra una etapa maravillosa de mi vida. Cuatro años en Qatar. Familia. Trabajo. Desierto. Fui muy feliz aquí”. Reflexionó sobre la vida en tierras extranjeras, destacando: “Lo más lindo de habitar en otras tierras es descubrir que nunca se está del todo solo”, al enfatizar los gestos cotidianos y la hospitalidad del mundo árabe.

Ruth del Salto inició su carrera en Ecuavisa

Además, mencionó la convivencia con comunidades migrantes que “forjan dignidad con el sudor de cada día”. La comunicadora describió Qatar como una tierra de contrastes con desierto, clima extremo y una belleza única: “Un desierto que parece vacío, pero está lleno de historias”. Concluyó asegurando un vínculo perdurable: “Volveré, volveremos (con mi familia) seguro. Volveremos con la mente y con el alma”, y agregó que el país “sin prometer nada, lo termina dando todo”.

La trayectoria profesional de del Salto abarca más de 22 años en el campo de la comunicación. Inició su carrera en Ecuavisa, donde laboró por once años como productora, reportera y presentadora en programas informativos como Televistazo y Contacto Directo. En 2007, se trasladó a Colombia para integrarse a NTN24, cadena internacional donde consolidó su perfil durante una década. En 2022, su camino la llevó a Qatar, donde dirigió programas como Á ngulo NTN24 y Club de Prensa Ecuador.

La salida de Qatar no implica el fin en NTN24

Nacida en Guayaquil, Ecuador, Ruth del Salto es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También ha moderado debates presidenciales en su país natal, como los de 2021 y 2023. Este anuncio se enmarca en un contexto de movilidad profesional para periodistas latinoamericanos, quienes frecuentemente buscan oportunidades en medios internacionales para expandir su alcance.

En Ecuador, figuras del periodismo como ella han contribuido a la visibilidad internacional del país, participando en foros y producciones transfronterizas. La salida de Del Salto de Qatar no implica el fin de su carrera en NTN24, aunque no se han especificado detalles sobre su próximo destino. La publicación en Instagram, con más de 86 mil seguidores, recibió comentarios de apoyo de colegas y audiencia, reflejando su influencia en el ámbito comunicacional.