COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Vida
Salud

¿Sabías que el anís estrellado puede ayudarte contra la gripe y la mala digestión?

El anís estrellado es una planta medicinal reconocida por sus beneficios digestivos, propiedades antioxidantes y su efectividad en el alivio de resfriados y gripes.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Anís estrellado: el secreto natural para mejorar la salud y fortalecer el organismo
Anís estrellado: el secreto natural para mejorar la salud y fortalecer el organismo
Anís estrellado: el secreto natural para mejorar la salud y fortalecer el organismo
Anís estrellado: el secreto natural para mejorar la salud y fortalecer el organismo

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

El anís estrellado, planta originaria de Asia ampliamente utilizada en la medicina tradicional, destaca por sus propiedades digestivas, antioxidantes, antibacterianas y antifúngicas. Estas propiedades contribuyen al alivio de síntomas respiratorios y a la mejora del bienestar general.

Beneficios digestivos del anís estrellado

Una de las propiedades más conocidas del anís estrellado es su capacidad para favorecer la digestión. Su consumo en infusión ayuda a reducir la pesadez estomacal, los gases intestinales y la hinchazón abdominal. Estas cualidades lo convierten en un remedio habitual en casos de indigestión o malestar gastrointestinal leve.

De acuerdo con estudios en fitoterapia, sus compuestos naturales estimulan la producción de enzimas digestivas. Esto mejora el tránsito intestinal, lo que favorece la absorción de nutrientes y el confort digestivo.

Propiedades antioxidantes y fortalecimiento del organismo

El anís estrellado también es valorado por su alto contenido en antioxidantes, sustancias que ayudan a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento celular.

El consumo regular de infusiones o extractos puede contribuir a reforzar las defensas naturales del organismo. Al mismo tiempo, apoya la prevención de enfermedades degenerativas vinculadas al daño oxidativo.

Estas cualidades han sido documentadas en investigaciones sobre plantas medicinales. En estas investigaciones, el anís estrellado se ubica entre las especies con mayor potencial antioxidante de uso tradicional.

Alivio de síntomas respiratorios

Además de sus efectos digestivos y antioxidantes, el anís estrellado se utiliza como apoyo en resfriados y gripes, gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Su consumo en forma de té caliente contribuye a despejar las vías respiratorias, aliviar la tos y reducir el malestar asociado a infecciones virales comunes.

Por estas razones, en varias culturas asiáticas y europeas se lo considera un recurso complementario durante los cambios de estación, cuando aumentan las afecciones respiratorias.

Precauciones en su consumo

Aunque el anís estrellado ofrece múltiples beneficios, es importante diferenciar entre el Illicium verum (anís estrellado chino, seguro para consumo) y el Illicium anisatum (anís estrellado japonés, tóxico y no apto para uso medicinal).

Los expertos recomiendan adquirirlo en comercios de confianza y no exceder su consumo. Esto es especialmente importante en niños, mujeres embarazadas o personas con condiciones médicas específicas, para evitar posibles efectos adversos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Sabías que el anís estrellado puede ayudarte contra la gripe y la mala digestión?

Los García conquista nominaciones internacionales y pone a Ecuador en el mapa televisivo

Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025

Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: «Es una provocación»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Sabías que el anís estrellado puede ayudarte contra la gripe y la mala digestión?

Los García conquista nominaciones internacionales y pone a Ecuador en el mapa televisivo

Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025

Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: «Es una provocación»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los García conquista nominaciones internacionales y pone a Ecuador en el mapa televisivo

Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025

Polémica por el cacao: Samantha Quenedit y el comentario de Miss Perú en Miss Grand International

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: «Es una provocación»

Consejo Nacional Electoral (CNE) descalifica a Revolución Ciudadana para campaña del referendo 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO