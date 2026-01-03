COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Sacerdote frustra intento de robo en iglesia de Filadelfia y todo queda grabado en video

Un sacerdote sorprendió a un hombre que intentaba robar la caja de pobres dentro de una iglesia en Filadelfia, según confirmó la Policía, tras difundir un video de seguridad del hecho.
2 minutos de lectura
Sacerdote frustra intento de robo en iglesia de Filadelfia.
El sacerdote evitó el robo de la caja de pobres tras escuchar ruidos. Foto: Freepik.
El Diario

Redacción ED.

Un sacerdote frustró un intento de robo en una iglesia de Filadelfia luego de descubrir a un hombre que forzaba la caja de donaciones del templo.

El incidente ocurrió en la Iglesia de Nuestra Madre de la Consolación, en Estados Unidos, y quedó registrado en un video de vigilancia difundido por el Departamento de Policía de Filadelfia (PPD).

Sacerdote escuchó ruidos y descubrió el intento de robo

Según el reporte policial, el sacerdote residente descansaba en su dormitorio, ubicado en el segundo piso sobre la iglesia, cuando escuchó un fuerte ruido proveniente del área de culto.

Luego, bajó para verificar lo ocurrido y observó a un hombre desconocido intentando abrir la caja de pobres, un contenedor clave para el apoyo solidario de la comunidad parroquial.

Al notar la presencia del sacerdote, el sospechoso huyó del lugar de inmediato, sin lograr sustraer ningún objeto, de acuerdo con la información oficial.

Policía confirma que la caja de donaciones estaba vacía

El Departamento de Policía de Filadelfia confirmó a Fox News Digital que el contenedor de donaciones estaba vacío al momento del intento de robo.

Por ello, las autoridades precisaron que no se registraron pérdidas materiales, pese a los daños visibles en la caja.

El sospechoso fue visto huyendo hacia el norte por Germantown Avenue, tras abandonar el interior del templo.

Autoridades difundieron la descripción del sospechoso

La Policía describió al individuo como un hombre negro, calvo, que vestía una sudadera con capucha roja, jeans azules y zapatillas blancas.

La División de Detectives del Noroeste continúa con la investigación y analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse al sospechoso si lo reconoce y a comunicarse de inmediato con el 911 para aportar información que ayude a su identificación.

