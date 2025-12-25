Nuevo salario básico de $482 en Ecuador: así suben la hora laboral, horas extras, décimos y vacaciones en 2026

El salario básico unificado sube a $482 en 2026 y ajusta el valor de la hora laboral, las horas extras, los décimos, la jornada nocturna y las vacaciones en Ecuador.

El incremento impacta directamente en los ingresos mensuales y en los beneficios legales de los trabajadores en relación de dependencia.

El aumento de $12 en el salario básico unificado (SBU), que pasa de $470 en 2025 a $482 en 2026, activa una actualización inmediata de todos los rubros calculados sobre la remuneración base.

Este ajuste modifica pagos clave como la hora de trabajo, horas extraordinarias, horas suplementarias, décimos, jornada nocturna y vacaciones, conforme a la normativa laboral vigente.

Salario básico de $482 y nuevo valor de la hora laboral

Con el salario básico de $482, el valor de la hora de trabajo también se incrementa. El cálculo divide los $482 entre 240 horas, equivalentes a 30 días por 8 horas, lo que fija la hora laboral general en $2.

Este monto se convierte en la base para todos los recargos reconocidos por la ley. A partir de este valor, el sistema laboral ecuatoriano ajusta automáticamente los pagos adicionales que recibe el trabajador.

Cómo cambian las horas extras y suplementarias en 2026

En el caso de las horas extraordinarias, la ley establece un recargo del 100%. Con una hora base de $2, el cálculo multiplica ese valor por dos y fija el pago en $4 por cada hora extra.

Para las horas suplementarias, el recargo alcanza el 50%. El cálculo aplica $2 multiplicados por 1,5, lo que determina un valor de $3 por cada hora suplementaria trabajada en 2026.

Décimos con el nuevo salario básico unificado

El incremento del salario básico unificado también eleva el valor de los décimos, beneficios obligatorios para los trabajadores formales.

El decimocuarto sueldo deja de ser de $470 y pasa a $482, monto equivalente a un salario básico completo.

Este bono se cancela hasta el 15 de marzo en Costa y Galápagos, y hasta el 15 de agosto en Sierra y Amazonía, según el calendario laboral.

El ajuste refuerza el ingreso anual y mejora la capacidad económica de los trabajadores.

Decimotercer sueldo y cálculo actualizado para 2026

En el caso del décimo tercer sueldo , el cálculo combina dos periodos salariales. Se contabiliza el sueldo de diciembre de 2025 ($470) y se suman los once meses de 2026 con el nuevo salario de $482.

La suma total alcanza $5.772, valor que se divide entre doce meses. El resultado fija el decimotercer sueldo en $481 para quienes perciban el salario básico durante todo 2026.

Jornada nocturna y vacaciones con el SBU de $482

La jornada nocturna, regulada por el artículo 49 del Código del Trabajo, se cumple entre 19:00 y 06:00 del día siguiente. Este horario reconoce un recargo del 25% sobre la hora ordinaria de trabajo.

Con una hora base de $2, el recargo equivale a $0,50, lo que establece el pago de la hora nocturna en $2,50. Este valor aplica a todas las horas trabajadas dentro del horario nocturno legal.

En cuanto a vacaciones, el cálculo divide el salario básico entre dos. Con el nuevo SBU, el trabajador recibe $241 anuales por este concepto durante 2026.

Valores oficiales de pagos laborales en Ecuador para 2026

Con el salario básico unificado de $482, los valores laborales quedan definidos de la siguiente manera: