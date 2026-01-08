Salió libre y volvió a caer asaltando un camión con 30 mil dólares en mercadería en Santo Domingo

La Policía Nacional ejecutó un operativo en Santo Domingo que permitió recuperar un camión, mercadería valorada en USD 30.000 y detener a dos presuntos implicados.

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Subzona Santo Domingo, informó que el miércoles 8 de enero, cerca de las 04:00, ejecutó un operativo en el kilómetro 35 de la vía a Quevedo, tras una alerta del ECU 911, por un presunto intento de robo a un camión, que dejó dos detenidos y la recuperación de mercadería.

El coronel de Policía de Estado Mayor Alex Fabricio Silva, comandante de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas, detalló que la intervención se desarrolló en el marco de los operativos desplegados durante el estado de excepción en la provincia.

Según el reporte oficial, un ciudadano que conducía un camión fue interceptado por dos vehículos, un camión y un vehículo de alta gama. Durante el forcejeo, los agresores intentaron sustraer el automotor y hirieron al conductor en el muslo derecho con un arma cortopunzante.

Tras la alerta, personal policial trasladó a la víctima hasta el peaje Cóngoma, donde recibió atención médica inmediata. En ese lugar, el conductor proporcionó información relevante sobre las características de los vehículos involucrados.

Activación del operativo y recuperación

Con esos datos, la Policía activó de forma inmediata un dispositivo de seguridad, debido a que, horas antes, se reportó la sustracción de otro camión con mercadería de similares características en la zona.

Mediante apoyo de medios tecnológicos y patrullaje coordinado, los agentes localizaron el camión robado, junto a su conductor y la totalidad de la carga, cuyo valor aproximado asciende a USD 30.000, de acuerdo con información policial. El vehículo había salido horas antes desde Guayaquil hasta Santo Domingo cargado con piscinas.

Metros más adelante, los uniformados ubicaron un segundo camión presuntamente vinculado al hecho, en situación de flagrancia, con dos ocupantes, a quienes los aprehendieron de inmediato.

Los detenidos fueron identificados como Alexander Exequiel M. M. y José Renelmo M. M.. La Policía indicó que uno de ellos registra antecedentes, mientras que el otro no presenta registros previos en el sistema.

Antecedente judicial citado por la Policía

Durante la rueda de prensa, el comandante señaló que José Renelmo M. M. registra una detención previa con fecha 02 de diciembre de 2025, relacionada con un presunto robo violento de un camión en el sector del kilómetro 20 de Alluriquín.

En ese caso anterior, la Policía informó que al vehículo, un camión Hino rojo, lo interceptaron tras una persecución en el kilómetro 5 de la vía a Quinindé. El conductor intentó huir a pie, pero lo detuvieron.

En el interior del camión se recuperó mercadería de construcción, entre ella 608 unidades de empaste interior SIKA. Además de 720 frascos de resina SIKA y 167 sacos de empaste exterior, productos de alto valor comercial, según el reporte policial de esa fecha.

La Policía precisó que, en ese proceso, el ciudadano quedó bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas la presentación periódica ante la autoridad competente, conforme a la decisión judicial vigente.

Vehículos utilizados y control vial

Sobre los vehículos involucrados en el hecho reciente, el coronel Silva aclaró que uno de los automotores no registra reporte de robo. Sin embargo, indicó que habría sido utilizado para interceptar camiones en circulación, junto con otros vehículos.

En este operativo, la Policía informó la incautación de un camión y un vehículo de alta gama, presuntamente usados como herramientas logísticas para cometer delitos. La institución señaló que la acción se realizó de manera rápida y controlada, sin que se registren heridos adicionales.

Cifras y refuerzo de seguridad

El comandante confirmó que la vía a Quevedo, especialmente el anillo vial, concentra reportes recurrentes de robos a vehículos pesados. Por ello, se mantiene un dispositivo policial y militar permanente.

Asimismo, explicó que existen coordinaciones interprovinciales con las gobernaciones de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, que incluyen patrullaje continuo en puntos estratégicos. Entre ellos el peaje del Cóngoma y sectores de alta incidencia.

La Policía reiteró que los operativos se mantienen las 24 horas, en las cinco principales vías de la jurisdicción: hacia Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos y la vía a Quevedo (5).