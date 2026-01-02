COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
¡Salto a la Bundesliga! Jeremy Arévalo deja el Racing y firma hasta 2031 con el Stuttgart

El VfB Stuttgart anunció el fichaje del delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de 20 años, procedente del Racing Santander, en una operación que refuerza su ataque para la segunda mitad de la Bundesliga.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

El VfB Stuttgart hizo oficial este viernes 2 de enero de 2026 el fichaje del delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de 20 años, procedente del Racing Santander de la Segunda División española. El club alemán pagó la cláusula de rescisión del jugador, quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Arévalo, nacido en Maliaño (España) pero internacional con Ecuador, dará el salto a la Bundesliga para reforzar el ataque del equipo, que ocupa posiciones europeas. El joven atacante llevará el dorsal 25 y participará en su primera sesión de entrenamiento el sábado 3 de enero de 2026.

Formación de Arévalo

El tricolor ha destacado en la temporada 2025/2026 de LaLiga Hypermotion, donde disputó 18 partidos con el Racing Santander y anotó 8 goles, contribuyendo al liderazgo del equipo cántabro en la clasificación.

 

Formado en las categorías inferiores del Racing desde los nueve años, debutó con el filial Rayo Cantabria en 2022, acumulando 57 partidos, 6 goles y 7 asistencias. Posteriormente ascendió al primer equipo, donde registró 39 apariciones en Segunda División, con 8 goles y 2 asistencias.

El director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, valoró la incorporación: “Jeremy ya posee muchas cualidades que necesita un delantero y ha demostrado sus habilidades en Santander. Es joven y vemos mucho potencial en él que queremos desarrollar juntos”.

Declaraciones del protagonista

Arévalo expresó su ilusión por el nuevo desafío: “El VfB Stuttgart es un gran club que ha ganado reconocimiento internacional en los últimos tiempos. Estoy muy ilusionado por conocer a mis nuevos compañeros y participar en las primeras sesiones de entrenamiento. Espero adaptarme rápidamente, seguir desarrollándome y ayudar al equipo para que podamos tener éxito juntos”.

El atacante, que superó el reconocimiento médico en Stuttgart, se convierte en el segundo ecuatoriano en la historia del club alemán, tras el mediocampista Carlos Gruezo, quien jugó en el Stuttgart entre 2014 y 2016.

Trayectoria internacional y despedida emotiva

A nivel internacional, Arévalo disputó tres partidos con la selección sub-18 de España, anotando un gol, antes de optar por Ecuador. Con la sub-20 tricolor jugó cinco encuentros, incluyendo el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2025, y debutó con la absoluta el 14 de noviembre de 2025 en un empate 0-0 contra Canadá.

En su despedida del Racing Santander, Arévalo publicó una carta: “No es fácil escribir estas líneas, pero ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Me despido del club de mi vida, que me lo dio todo y me permitió ser profesional. Hoy me toca decir adiós, pero tened por seguro que vaya donde vaya y esté donde esté siempre seré un racinguista más”.

El Racing, por su parte, agradeció su progresión y le deseó suerte, dejando abierta la puerta para un posible regreso. Con este fichaje, el Stuttgart refuerza su plantilla de cara a la segunda vuelta de la Bundesliga, incorporando a una de las revelaciones del fútbol español en la presente temporada.

