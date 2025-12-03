Honduras sin ganador oficial: Nasralla toma una ligera delantera con conteo lento

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, lidera el conteo preliminar de las elecciones presidenciales en Honduras. Él lleva una ligera ventaja sobre Nasry Asfura, del Partido Nacional, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza lentamente en el escrutinio debido a fallas técnicas reportadas Nasralla obtuvo alrededor del 40,16% de los votos escrutados, seguido de cerca por Asfura con 39,70%, según datos preliminares del CNE.

Esa cifra se ha dado a conocer una vez que se ha escrutado más del 70% de las actas. Salvador Nasralla, ex presentador de televisión y candidato liberal, y Nasry “Tito” Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional, pugnan por la presidencia. Las elecciones se realizaron el domingo 30 de noviembre en un proceso de votación pacífico. El conteo se interrumpió temporalmente por problemas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El pueblo de Honduras aún espera resultados oficiales

Esa situación ha generado demoras y un avance gradual. El CNE ha procesado progresivamente las actas, pasando de un empate técnico con el 57% escrutado a una ventaja para Nasralla de cerca de 10 mil votos en actualizaciones posteriores. La candidata oficialista Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene en tercer lugar con aproximadamente el 19% de los sufragios.

La jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores de violencia, aunque la campaña previa registró casos aislados de agresiones políticas. Más de 2,8 millones de hondureños participaron, según estimaciones iniciales. El proceso incluyó la elección simultánea de 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías municipales. El CNE ha enfatizado que los resultados son preliminares y que la ley electoral permite hasta 30 días para la declaratoria oficial.

Llega a su fin el mandato de la presidenta Xiomara Castro

Observadores internacionales, como la Misión de la Unión Europea, han destacado la paz en la votación, pero criticaron las demoras y la falta de coordinación en la divulgación de datos. Aquello ha afectado la confianza en el proceso. Honduras enfrenta este escrutinio en un contexto de alta polarización política. Las elecciones de 2025 marcan el fin del mandato de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en 2022 rompiendo con el bipartidismo tradicional entre Liberales y Nacionales.

El ganador asumirá el cargo el 27 de enero de 2026, en un país con desafíos como la pobreza que afecta a más del 60% de la población, la migración y la corrupción. El CNE continúa actualizando la información en su portal oficial, mientras los candidatos llaman a la calma y esperan el cierre del escrutinio. Hasta el momento, no se ha proclamado un ganador definitivo, y el país permanece a la espera de los resultados finales.