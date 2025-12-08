Salvador Nasralla denuncia fraude mientras Honduras sigue sin un ganador claro

El candidato presidencial Salvador Nasralla denunció este domingo 7 de diciembre haber sido víctima de un “robo generalizado de votos” en las elecciones celebradas la semana pasada en Honduras, en medio de un escrutinio paralizado desde hace días y cuestionado por observadores internacionales. Su declaración se produce mientras el país permanece sin un resultado final, generando preocupación entre la ciudadanía y la comunidad internacional.

Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, afirmó que tras revisar miles de actas se detectaron inconsistencias en la transcripción de resultados en varios departamentos. Según detalló, estas irregularidades incluyen modificaciones en cifras incluso en territorios donde su formación asegura tener respaldo, como Lempira, Intibucá y La Paz.

Contamos con toda la información necesaria para revisar el proceso junto al CNE y al Partido Nacional. Ahora lo que esperamos, y lo que el país exige, es que se publiquen todas las actas pendientes, para que el conteo avance con total claridad y transparencia. Sabemos que… pic.twitter.com/SMCp01N3FL — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 7, 2025

Revisión de actas y diferencias en votos

“Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas”, declaró Salvador Nasralla, quien se encuentra a unos 20.000 votos del candidato que lidera el conteo, Nasry Asfura, representante del Partido Nacional. Las diferencias, aunque ajustadas, no han variado desde que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó de actualizar los datos.

El aspirante también cuestionó la falta de avances en el proceso oficial. “Todo sigue igual desde la madrugada del jueves 4 en el cómputo. Están siendo irresponsables con el país, manteniendo en zozobra a la población”, lamentó.

LIBRE exige anulación del escrutinio

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuya candidata presidencial es Rixi Moncada, solicitó la anulación completa del escrutinio correspondiente a los comicios del pasado 30 de noviembre. La organización calificó el proceso como un “desastre” marcado por siete días sin resultados definitivos ni un cronograma claro para reanudar el conteo.

Moncada figura en el tercer lugar del proceso electoral. Su partido sostiene que las inconsistencias detectadas ameritan reiniciar el conteo bajo nuevas garantías que permitan recuperar la confianza ciudadana en el sistema.

Datos preliminares sin actualización

Según los resultados divulgados por el CNE antes de la paralización, con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura mantiene el primer lugar con 1’132.321 votos, equivalente al 40,19 %. Salvador Nasralla suma 1’112.570 sufragios, es decir el 39,49 %. Moncada permanece tercera con 543.675 votos, que representan el 19,30 %. Sin embargo, estas cifras no han cambiado desde hace más de 18 horas.

Los observadores internacionales han advertido que las interrupciones del sistema de transmisión y la falta de información oficial aumentan el riesgo de desconfianza pública. Diversas misiones han pedido al CNE garantizar un proceso verificable, transparente y continuo.

Incertidumbre nacional y llamado a claridad

La parálisis del recuento prolonga la incertidumbre electoral en Honduras, donde la población continúa sin conocer al próximo presidente a más de una semana de las elecciones. Los partidos políticos han exigido al CNE claridad en los procedimientos, un calendario definido y garantías de integridad en cada etapa del escrutinio.

Hasta el momento, la autoridad electoral no ha anunciado una fecha para reanudar el conteo, mientras el país espera una resolución que permita cerrar el proceso en medio de tensiones políticas y reclamos de transparencia.