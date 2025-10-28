COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Espectáculos
Belleza

Samantha Quenedit llega a Ecuador tras su exitoso paso por el Miss Grand International

Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, retorna al país tras su destacada participación en el certamen internacional en Tailandia.
Samantha Quenedit arribó este martes a Ecuador.
Samantha Quenedit arribó este martes a Ecuador.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La ecuatoriana Samantha Quenedit arribó este martes, 28 de octubre de 2025, al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil tras su participación en el Miss Grand International, desarrollado en Tailandia.

En la terminal aérea, la beldad quiteña fue recibida por decenas de seguidores, quienes le mostraron su cariño y respaldo.

Por su parte, Samantha se dijo emocionada y agradecida por el apoyo que recibió durante su participación en el certamen mundial, donde dejó una gran huella.

Samantha Quenedit brilló en el Miss Grand International

Desde su arribo a Tailandia para ser parte del Miss Grand International, la representante ecuatoriana se convirtió en gran favorita. Ella destacó en el Top Pre- Arrival, fue finalista del Miss Grand Talent y sorprendió con su traje nacional de Iguana Rosada de las Islas Galápagos.

Ya en la gala final, desarrollada el 18 de octubre pasado, Samantha logró clasificar al Top 22, lo cual contó como un triunfo para ella. «Llegar al top 22 después de varios años y con tanta competencia, para mí es el mayor logro… grité Ecuador con todo mi corazón y cumplí uno de mis sueños», escribió un día después en Instagram.

Una reina que vive el amor

Tras el certamen, la ecuatoriana disfrutó de unos días en Tailandia, junto a su pareja, a quien también agradeció por su apoyo. «Todo lo que ven que hago, él está detrás, poniéndole amor, fuerza y ganas. Cada opening grabado, cada producción, las maletas rumbo al nacional o al internacional, los videos de mis canciones (sí, él graba y edita todo)… absolutamente todo. Él siempre está ahí. Es mi novio, mi amigo, mi mano derecha, mi equipo, mi todo», indicó en un post sobre Leonardo Ulloa.

La publicación estuvo acompañada por varias fotos junto a su pareja. Añadió que él «es la prueba más linda de que una pareja está para apoyarse y crecer juntos».

Ulloa ha trabajado en la producción audiovisual de los proyectos de Samantha, incluyendo la creación de coreografías, videos musicales y la dirección artística de sus presentaciones. Entre los trabajos más recientes de la pareja destaca el videoclip ‘Perreo y guaracha’, lanzado el 17 de octubre.

Sobre el certamen de belleza

Miss Grand International (MGI), fundado en 2013 por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, es un certamen de belleza internacional que promueve la paz y el cese de guerras globales.

El formato incluye preliminares de traje de baño, gala nacional, talento y final con top 10. Desde su creación, ha coronado a 13 reinas.

La ganadora de este año fue Emma Tiglao, representante de Filipinas. Se trató de un logro histórico, ya que ese país ganó el título por segundo año consecutivo. Fue un «back-to-back» por primera vez en la historia del certamen.

