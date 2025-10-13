COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Belleza

Samantha Quenedit sorprende con traje nacional de la iguana rosada de Galápagos en el Miss Grand

Samantha Quenedit compitió hoy en la gala de traje nacional y la final de talento del Miss Grand International.
Este lunes 13 de octubre en Bangkok, Tailandia, se desarrolló la competencia de traje nacional del Miss Grand International, donde Ecuador es representado por Samantha Quenedit.

En la gala, las 77 candidatas desfilaron con coloridos trajes que representaron la identidad de sus países de origen.

El traje nacional de Ecuador en el Miss Grand

El traje que lucía la ecuatoriana sorprendió al público. Este representó a la iguana rosada de las Islas Galápagos y fue diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong, bajo la dirección del Concurso Nacional de Belleza (CNB) y la ecuatoriana Mariella Bustamante.

En su presentación, la quiteña se desplazó por todo el escenario, imitando el movimiento del exótico reptil. Esto despertó las ovaciones del público. «Samantha Quenedit deslumbró al mundo con un traje que cuenta la historia de la iguana rosada de Galápagos, símbolo de fuerza, vida y esperanza. Su paso por la pasarela de Miss Grand fue un homenaje a la naturaleza que nos define y al Ecuador que late en cada detalle único en el planeta», escribió el CNB en redes sociales.

Samantha tiene más opciones para entrar al Top 20

Desde el inicio del certamen, el 1 de octubre pasado, la ecuatoriana ha dejado huella. Ella comenzó a destacar desde su arribo al país asiático, siendo parte del Top 10 Pre-Arrival junto a las representantes de de Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú, Filipinas, España, Tailandia y Venezuela.

Este lunes, el Miss Grand International anunció que es una de las 20 candidatas escogidas para disputar el Country’s Power of the Year.

Este consiste en una votación en Instagram y Facebook, cuya ganadora avanzará al top 20 dela gala final, que se celebrará este sábado 18 de octubre.

En la competencia de talento del Miss Grand

Samantha Quenedit tuvo un nuevo reto hoy. Ella compitió en la final de talento junto a otras 14 candidatas clasificadas: Ghana, Tailandia, Italia, Panamá, Japón, México, Myanmar, Zambia, República Checa, Hungría, Kirguistán, Tanzania, Kazajistán y Laos.

Y es que en la audición Grand Talent, del 3 de octubre, la ecuatoriana se consagró en el Top 15. En esa ocasión, ella cantó y bailó una canción de su autoría.

La ganadora de esta competencia también asegurará su lugar en el top 20 de la gala final. 

La gran noche será en Bangkok

El certamen Miss Grand International reúne a 77 reinas de belleza y tendrá su gala final el próximo 18 de octubre en Bangkok, Tailandia.

Previamente, las candidatas tendrán la gala preliminar, el 15 de octubre. El Miss Grand es uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo y el favorito de miles de personas.

