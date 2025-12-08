COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Negocios
Economía

Santiago Quezada alerta sobre la fragilidad económica: El 15% de los ecuatorianos solo tiene ahorros para sobrevivir una semana

La salud financiera de los hogares ecuatorianos se encuentra en terapia intensiva. En un entorno donde el endeudamiento se ha normalizado como mecanismo de subsistencia, el economista Santiago Quezada presentó un diagnóstico alarmante.
Escuchar noticia

•‎

5'

•‎

Escuchar noticia
5 minutos de lectura
Santiago Quezada alerta sobre la fragilidad económica: El 15% de los ecuatorianos solo tiene ahorros para sobrevivir una semana.
Santiago Quezada alerta sobre la fragilidad económica: El 15% de los ecuatorianos solo tiene ahorros para sobrevivir una semana.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El panorama económico para las familias ecuatorianas al cierre de este año es complejo. Durante su intervención en el espacio de entrevistas Manavisión Plus, el analista económico Santiago Quezada fue contundente al describir la realidad emocional y financiera que atraviesa el país. “El ecuatoriano promedio está profundamente endeudado y está profundamente desesperado por salir de sus deudas”, sentenció el experto. Esta angustia colectiva no es gratuita; nace de un desconocimiento generalizado sobre cómo funcionan las finanzas personales y de una estructura de consumo que supera los ingresos reales.

Uno de los puntos críticos abordados fue el funcionamiento de la central de riesgos, un término que genera temor en la ciudadanía pero que pocos comprenden a fondo. Según explicó Santiago Quezada, esta no es más que una base de datos que recopila información sobre perfiles que representan un riesgo crediticio incompatible con el sistema. En términos sencillos, cuando un usuario deja de cumplir con sus obligaciones financieras, la banca lo traslada a este registro. El problema radica en las consecuencias: estar allí significa el cierre de las puertas al crédito formal, obligando a las personas a buscar alternativas que suelen llenarlas de intereses impagables y profundizar el agujero financiero.

Radiografía de la vulnerabilidad: Datos que alarman

Para entender por qué los ciudadanos no logran salir del bache, Santiago Quezada citó cifras reveladoras de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador (RFD). El concepto clave aquí es la “resiliencia financiera”, definida como la capacidad de los individuos para afrontar choques negativos o crisis inesperadas, ya sea una pandemia, un paro nacional o inestabilidad política.

Los datos expuestos son preocupantes. Según la encuesta citada, apenas el 27% de las personas indicaron que sus ahorros les permitirían cubrir gastos por lo menos un mes ante una eventualidad. Más alarmante aún es que un 15% manifestó contar con recursos para mantenerse solo una semana si dejaran de recibir ingresos. Esto dibuja un escenario de extrema fragilidad, donde cualquier contratiempo menor puede empujar a una familia a la pobreza o al endeudamiento agresivo. “Ahora ya estamos contemplando la dimensión del problema de los ahorros”, señaló el economista, advirtiendo que en fechas festivas como diciembre, la tendencia no es ahorrar, sino incrementar los niveles de morosidad en otras deudas.

La estrategia de la banca y la saturación de ofertas

El experto también analizó el papel del sistema financiero en esta dinámica. La banca ecuatoriana ha encontrado una alta rentabilidad en los productos de crédito de consumo. Como resultado, los usuarios son bombardeados constantemente con ofertas de tarjetas y préstamos preaprobados. Esta saturación, sumada a la falta de educación financiera, ha provocado que las tasas de mora en tarjetas de crédito empiecen a crecer paulatinamente.

Santiago Quezada ilustró esta realidad con un ejemplo cotidiano: “Por lo general, todos conocemos a una persona que tiene tres o cuatro tarjetas de crédito o que está sobreendeudada”. Esta facilidad de acceso al dinero plástico, sin una planificación adecuada, se convierte en una trampa para quienes ven en el crédito una extensión de su sueldo y no una deuda que debe pagarse.

El mito de la tarjeta de crédito: ¿Enemigo o Herramienta?

Pese al panorama sombrío, el economista fue enfático en aclarar que “la tarjeta de crédito no es nuestra enemiga”. El problema no es el instrumento, sino el uso que se le da. Santiago Quezada comparó el comportamiento del consumidor local con el de otros países, como Estados Unidos, donde el uso del plástico es transaccional y abarca desde compras pequeñas hasta grandes adquisiciones.

“No es malo comprar comida con tarjeta de crédito”, explicó, “aquí lo malo es entender la tarjeta como una extensión de nuestro bolsillo y no como un aliado”. El error fundamental radica en financiar gastos corrientes (como la alimentación) a largo plazo, generando una bola de nieve de intereses.

El síntoma final: El pago mínimo

Finalmente, el analista ofreció una advertencia clara para detectar cuándo las finanzas personales están entrando en zona de colapso. “El primer síntoma de cuando estamos en un problema con las finanzas es cuando llegamos a pagar lo mínimo en las tarjetas”, advirtió Santiago Quezada.

Realizar el pago mínimo es una señal de alerta roja, pues indica que el usuario ya no tiene la liquidez para cubrir sus gastos mensuales y está empezando a financiar el consumo diario con tasas de interés elevadas. Para el especialista, salir de este ciclo requiere trucos, secretos y, sobre todo, una nueva visión sobre la cultura del ahorro, algo que, según las cifras, es una tarea pendiente para la gran mayoría de los ecuatorianos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto Bolívar: hallan cabeza humana en una funda de regalo a una cuadra de una escuela

Portoviejo acumula 315 muertes violentas en 2025, con tres mujeres asesinadas en diciembre

Santiago Quezada alerta sobre la fragilidad económica: El 15% de los ecuatorianos solo tiene ahorros para sobrevivir una semana

Jornada 6 de la Champions League: horarios, partidos y duelos clave para este martes 9 de diciembre

Sport Boys anuncia salida de Fidel Martínez y 10 jugadores más para la temporada 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto Bolívar: hallan cabeza humana en una funda de regalo a una cuadra de una escuela

Portoviejo acumula 315 muertes violentas en 2025, con tres mujeres asesinadas en diciembre

Santiago Quezada alerta sobre la fragilidad económica: El 15% de los ecuatorianos solo tiene ahorros para sobrevivir una semana

Jornada 6 de la Champions League: horarios, partidos y duelos clave para este martes 9 de diciembre

Sport Boys anuncia salida de Fidel Martínez y 10 jugadores más para la temporada 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto Bolívar: hallan cabeza humana en una funda de regalo a una cuadra de una escuela

Portoviejo acumula 315 muertes violentas en 2025, con tres mujeres asesinadas en diciembre

Jornada 6 de la Champions League: horarios, partidos y duelos clave para este martes 9 de diciembre

Sport Boys anuncia salida de Fidel Martínez y 10 jugadores más para la temporada 2026

Éder Militão, del Real Madrid, fuera cuatro meses por lesión en el bíceps femoral izquierdo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO