Santo Domingo de los Tsáchilas amaneció con lluvias y bajas temperaturas este domingo electoral

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este domingo 16 de noviembre de 2025, día de la consulta popular y referendo nacional, Santo Domingo de los Tsáchilas presentaría cielos nublados, lluvias ligeras y una temperatura máxima de 25 °C. La mínima será de 20 °C, según el pronóstico regional emitido para el Litoral ecuatoriano.

Cielos nublados y lluvias ligeras

El Inamhi indicó que Ecuador se mantiene en temporada lluviosa y que el fin de semana se registraría un alto ingreso de humedad desde la Amazonía, lo que generaría lluvias y lloviznas en varias provincias del país. En Santo Domingo, las condiciones se están reflejando en una jornada fresca y húmeda, con mayor probabilidad de lluvias a partir de las 14h00.

Durante la madrugada y mañana se ha presentado cobertura nubosa parcial, lo que mantiene una sensación térmica baja. Estas condiciones podrían extenderse hasta la madrugada del lunes 17 de noviembre, de acuerdo con los reportes del instituto.

Lluvias en todo el país

La Advertencia Meteorológica N.º 61, emitida el 12 de noviembre, permanecerá activa hasta este domingo. El documento detalla la posibilidad de precipitaciones de diversa intensidad en todo el país, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la Amazonía. En la Sierra, las lluvias podrían continuar durante la noche, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y acumulación de agua en carreteras.

En el Litoral, el pronóstico apunta a lluvias leves y lloviznas que podrían afectar la movilidad en zonas urbanas del centro y sur, entre ellas Santo Domingo, Los Ríos y Manabí.

Radiación y recomendaciones del Inamhi

El mapa de radiación ultravioleta ubica a Santo Domingo en nivel moderado (índice 4), lo que sugiere un riesgo medio de exposición solar. Aun así, el organismo recomienda uso de protección como sombreros o gafas si se realizan actividades al aire libre entre las 10h00 y las 15h00.

El Inamhi recordó que la combinación de lluvia, nubosidad y radiación requiere precaución en la movilidad y planificación de las actividades electorales. Además, sugiere evitar zonas con posibles encharcamientos o visibilidad reducida.

Elecciones bajo el paraguas

Con un ambiente frío y húmedo, los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas acuden a las urnas este domingo equipados con paraguas y abrigos. Las lluvias de menor intensidad marcan el inicio de la jornada, mientras las autoridades piden a los ciudadanos tomar previsiones al desplazarse hacia los recintos electorales. El clima estable pero lluvioso podría extenderse en los próximos días, manteniendo temperaturas que oscilarán entre 20 °C y 25 °C.