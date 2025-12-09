Santo Domingo: Secuestran a adolescente y la golpean para reclutarla en una banda en la cooperativa Che Guevara

Una denuncia por presunto secuestro y agresiones a una adolescente activó un operativo policial en Santo Domingo, que concluyó con dos personas aprehendidas.

La Policía Nacional recibió una denuncia por presunto secuestro y agresiones el lunes, en la cooperativa Che Guevara, en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que permitió aprehender a dos personas y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía.

El procedimiento inició tras una alerta al ECU-911, realizada por un padre, quien informó que su hija de 16 años, llegó a su domicilio con evidentes signos de agresión física.

Según el testimonio del padre, la adolescente presentó golpes visibles, por lo que solicitó de inmediato la intervención policial para resguardar su integridad y esclarecer lo ocurrido.

Una vez en el lugar, los agentes tomaron contacto con la menor, quien relató los hechos.

Relato inicial y activación del operativo

De acuerdo con la versión recabada por la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 del lunes 8 de diciembre, cuando la adolescente se dirigía a un domicilio familiar en la cooperativa Che Guevara, a la altura del coliseo.

En ese punto, según su relato, un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta la habría interceptado y obligado a subir al vehículo mediante amenazas.

Posteriormente, indicó que fue llevada a un inmueble del mismo sector, donde se encontraban otras personas, y donde habría sido retenida contra su voluntad.

Los atacantes le habían procedido amarrarle las manos y propinado golpes con un objeto contundente (tabla de madera) y golpes de patadas y puños en diferentes partes del cuerpo.

Esto en represalias ya que la víctima no quiere ingresar al GDO del cual son miembros y manifestándole que tiene que hacer guardia dos días a la semana en una casa.

Identificación de presuntos implicados

La adolescente identificó entre los presuntos involucrados a Edison A., de 23 años, y al adolescente C.A.Q.G, de 14 años.

Según su testimonio, estas personas la habrían agredido físicamente y amenazado, hechos que motivaron la inmediata solicitud de apoyo a más unidades policiales.

Ante la denuncia y por tratarse de un presunto delito flagrante, los uniformados se trasladaron junto a la víctima hasta el sector señalado para ubicar el inmueble.

Aprehensión y actuación judicial

Al llegar al domicilio indicado, los agentes encontraron a Edison A., a quien la víctima reconoció. En el interior del inmueble se encontraba también el adolescente señalado.

La Policía procedió a la aprehensión de ambos ciudadanos y los trasladó a la Unidad Judicial para ponerlos a órdenes de la autoridad competente.

El fiscal de turno fue informado del caso y dispuso que se continúe con el procedimiento. Con esto se incluye la valoración médica y psicológica de la víctima por parte del médico legista.

Medidas posteriores y estado del caso

Tras las diligencias iniciales, a los aprehendidos los llevaron a un centro de salud para sus respectivas valoraciones médicas, como establece el protocolo.

Uno de los aprehendidos quedó en la zona de aseguramiento temporal, bajo custodia de agentes penitenciarios, sin que se reporten signos de maltrato.

En el caso del adolescente, permaneció bajo custodia policial. A la espera de la audiencia de calificación de flagrancia, donde se definirá su situación jurídica (5).