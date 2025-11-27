Sargento revela presunta orden de altos mandos de FAE para borrar video de agresiones en caso Las Malvinas

Un sargento segundo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) declaró el martes 25 de noviembre, en la décima audiencia del juicio por el caso Las Malvinas, que un brigadier general y tres coroneles ordenaron al subteniente al mando borrar un video en el que se veía cómo agredía a cuatro menores de edad horas antes de su desaparición y posterior ejecución. El testimonio, ofrecido bajo cooperación eficaz, abre una nueva línea de investigación sobre presunto encubrimiento en la cadena de mando militar.

Los hechos se dieron el 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Josué (15 años) e Ismael Arroyo (14), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11), todos afroecuatorianos del barrio Las Malvinas (sur de Guayaquil), fueron detenidos ilegalmente por la patrulla Tango Charlie de la FAE. Tras ser acusados de presunto robo, fueron trasladados a un camino rural en Taura (Naranjal, Guayas). Sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre de 2024.

El video que nunca se vio y la orden de eliminarlo

Nelson Oswaldo S. Z., sargento procesado como autor directo, relató ante el tribunal penal de la Unidad Judicial Albán Borja. Señaló que el 10 de diciembre de 2024, toda la patrulla fue convocada de noche a la Escuela de Infantería Aérea en Salinas. Allí, el subteniente John Henry Z. E., oficial al mando, les confesó que había sido interrogado durante horas por un brigadier general y tres coroneles. A ellos les mostraron el video grabado la noche de los hechos.

Según el sargento, los altos mandos le ordenaron borrar el archivo porque “el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”. El subteniente cumplió la instrucción. La patrulla permaneció retenida en esa unidad hasta el 31 de diciembre, cuando se dictó prisión preventiva contra la mayoría.

El sargento aseguró haber visto personalmente cómo el subteniente grababa mientras pisaba la cabeza y los pies de los menores, ya reducidos en el suelo de un camino de tercer orden cerca de Taura. También afirmó que el oficial disparó su pistola a 80 centímetros de la cabeza de uno de los niños antes de abandonarlos desnudos y golpeados.

#AHORA | #CasoMalvinas: Tribunal informa que la audiencia no se reinstalará hoy y reprograma la diligencia para el sábado (29 de noviembre) a las 08:30, para continuar con la presentación de las pruebas de los 17 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada. pic.twitter.com/pZlLUZm3iV — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 26, 2025

Identificación de altos mandos y acciones posteriores

Durante el interrogatorio del fiscal, el sargento identificó por nombre y rango al brigadier general, dos coroneles y un teniente coronel presentes en el interrogatorio. Solo el teniente coronel Juan Francisco I. M., superior inmediato de la patrulla, está procesado como presunto cómplice por alterar evidencia. Este oficial, con prisión domiciliaria, lideró el 11 de diciembre de 2024 un operativo para recuperar prendas de las víctimas en Taura sin informar a Fiscalía ni Policía, entregándolas dos días después a la Unase.

El expediente menciona que uno de los coroneles invocó reserva militar el 12 de diciembre, limitando inicialmente el acceso fiscal. El brigadier general ordenó desclasificar documentos el 28 y 29 de diciembre. Otro alto oficial, presidente del Tribunal de Disciplina Militar, fue recusado por los procesados por presunto interrogatorio irregular sin abogado.

Disparos confirmados y cambio de versión

El sargento confirmó disparos en ambas escenas: el subteniente con pistola y el cabo Sergio Francisco V. B. con fusil en la avenida 25 de Julio, y nuevos disparos en Taura. Estos detalles coinciden con la llamada que Josué Arroyo logró hacer a su padre desde el lugar. Él relató que los militares “llegaron disparando a lo loco”.

El declarante, uno de los cinco cooperadores eficaces, pidió disculpas públicas a las familias por haber sostenido inicialmente una versión coordinada con su oficial y un abogado. Cambió su relato en la segunda reconstrucción de hechos, afirmando que los menores fueron dejados con vida, aunque gravemente heridos.

Estado actual del juicio

La Fiscalía ha presentado 26 pruebas testimoniales y periciales más 180 documentales. Las defensas de los 17 procesados (16 con prisión preventiva) concluyeron sus pruebas este martes. La audiencia quedó diferida para el 1 y 2 de diciembre de 2025 a las 08h30 en el Consejo de la Judicatura con transmisión telemática (24).