Se cumplen doce días de paro nacional en Ecuador y los cierres viales se mantienen en cinco provincias

Ecuador cumple este viernes, 3 de octubre, su duodécimo día de paro nacional en contra de la eliminación del subsidio del diésel ordenado por el presidente Daniel Noboa.

Al inicio de esta jornada, no se han reportado casos de violencia o mayores incidencias.

Cabe destacar que ayer, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó que las protestas continuarán, a pesar de que movimientos indígenas de la Sierra norte anunciaron una tregua temporal el pasado martes.

Cierres viales por el paro nacional

El Servicio Integral de Seguridad ECU911 reportó, a las 06h00, cierres viales en al menos cinco provincias de Ecuador.

Bolívar:

E492 Guaranda vía a Riobamba, por Gallo Rumi sector Vinchoa Grande – Las Herrerias.

E491 Guaranda a Ambato, sector Quindigua cerca de la vuelta del Key

E491 Estatira Uquillas y av. Fuerza Aérea, sector Marcopamba.

E494 Guaranda – Guanujo, vía Echeandia, sector Atandagua.

Cañar:

Zhud – Cañar.

Cuenca – Zhud – Cochancay.

Chimborazo:

Riobamba – Cuenca, cerrada en los sectores San Felipe y San Martín, cantón Colta; ingreso a Palmira, cantón Guamote; Tixán, Charicando y Pistishi, cantón Alausí; y sectode Tolte, ingreso a Chunchi

Imbabura:

Vía Urcuquí – Chiriyacu.

Ibarra – Imbaya – Urcuquí.

Natabuela – Antonio Ante.

Otavalo – Cajas.

Ibarra – Zuleta – Cayambe.

Otavalo – Cotacachi.

Eje vial rural Otavalo Quiroga.

Pichincha:

Quito – Cayambe, sector punete San José, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachala, Río Granobles y puente río Pisque.

Las protestas continuarán

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó ayer la continuidad del paro nacional en rechazo al incremento del precio del diésel.

Después de siete horas de debate interno, el consejo ampliado en Quito concluyó con una transmisión en vivo en redes sociales. Allí, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, leyó las resoluciones, donde decidieron mantener la resistencia contra el Gobierno de Daniel Noboa y sus políticas económicas.

Además, solicitaron que el IVA se reduzca del 15 % al 12 %, que se respeten los derechos colectivos y que el Ejecutivo asuma responsabilidades por la muerte del manifestante Efraín Fuerez ocurrida el fin de semana pasado durante las movilizaciones.

En el ámbito político, Vargas informó que se organizarán asambleas territoriales para promover el No en la consulta popular convocada por Noboa. El objetivo es rechazar la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución y que se votará el 16 de noviembre.

Comisión de la Asamblea fiscalizará el paro nacional

La fiscalización del paro nacional quedó bajo responsabilidad de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, dirigida por la bancada oficialista ADN. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) respaldó ayer esta decisión.

El CAL aclaró que cuando una comisión inicia un proceso de fiscalización, ninguna otra puede solicitar la comparecencia de autoridades por el mismo asunto. La medida ha generado controversias.