Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crónica

Se escucharon más de 30 detonaciones: Hombre muere tras presunto cruce de balas en Jaramijó

Un hecho violento se registró la noche del martes en el cantón Jaramijó, dejando a un hombre fallecido y otro herido.
Se escucharon más de 30 detonaciones Hombre muere tras presunto cruce de balas en Jaramijó

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un presunto cruce de balas en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí, dejó sin vida a Cristopher Isauro Mero Franco, mientras que su hermano quedó herido.

El hecho, que según testigos involucró más de 30 detonaciones y armas de alto calibre, se enmarca en la persistente inseguridad que azota el distrito.

Así fue el hecho violento en Ecuador

El suceso ocurrió en la calle Aníbal San Andrés, donde los habitantes relataron haber escuchado una intensa ráfaga de disparos que los obligó a refugiarse en sus hogares por temor a balas perdidas.

Una vez cesadas las detonaciones, los vecinos salieron y encontraron a los dos hermanos tendidos en el suelo con múltiples impactos de bala.

Ambos fueron trasladados de emergencia al centro de salud del cantón, pero Cristopher ya no tenía vida. Esto debido a la gravedad de las heridas.

Lucha por su vida

El hermano de Cristopher, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades para preservar su seguridad, continúa internado en estado crítico. Él aún lucha por su vida, en medio de las oraciones de sus allegados.

En la escena del crimen, agentes policiales recolectaron casquillos balísticos correspondientes a armas de alto calibre, indicios que apuntan a un ataque dirigido y ejecutado con armamento potente.

Durante el mismo incidente, se reportaron detonaciones adicionales en el sector Jaramisol del cantón Jaramijó, aunque no se han confirmado víctimas ni detalles adicionales.

Las autoridades policiales acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de indicios, iniciando las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni declaraciones oficiales sobre posibles móviles. Sin embargo, vecinos del sector difundieron un video donde puede escucharse la ráfaga de balas.

La violencia en Jaramijó y otro cantones

Este ataque eleva la cifra de muertes violentas en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó –que conforman el distrito policial Manta– a 505 en lo que va de 2025.

La provincia de Manabí, por su parte, acumula más de 1.200 muertes violentas en el año. Esto la consolida como una de las zonas más afectadas por la delincuencia organizada en Ecuador, junto a Guayas y Los Ríos.

La mayoría de estos crímenes se atribuye a disputas entre grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, sicariato y control territorial. (13).

Noticias en la web

