COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Asia

Se registra un nuevo sismo al norte de Filipinas tras diez días del terremoto que dejó 74 muertos

Filipinas se encuentra en alerta tras un sismo de magnitud 4,4. El hecho se da tras el reciente terremoto que dejó personas fallecidas y heridas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Filipinas se ubica en una zona de gran actividad sísmica.
Filipinas se ubica en una zona de gran actividad sísmica.
Filipinas se ubica en una zona de gran actividad sísmica.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Las autoridades de Filipinas informaron este jueves que se registró un nuevo terremoto de magnitud 4,4 en la escala Richter en el norte del país, un suceso de «intensidad moderada» que llega tan solo una semana después de que otro sismo provocara 74 muertos.

Se esperan réplicas tras sismo en Filipinas

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó en un comunicado que este último terremoto tuvo lugar sobre las 10h30 (hora local), a unos 23 kilómetros de profundidad y cerca de la isla de Luzón. El epicentro se encuentra a tan solo 3 kilómetros de la provincia de La Unión.

En algunas zonas, como en la ciudad de Baguio o en la zona de La Unión, se registró una intensidad de categoría V y IV, respectivamente. Las autoridades alertaron de posibles réplicas y pidieron a la población mantenerse alerta.

Terremoto dejó muertos, heridos y daños

El terremoto registrado el 29 de septiembre dejó también cientos de heridos y provocó numerosas evacuaciones en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes. Además, se registraron daños estructurales en varios puntos del país y las clases se vieron suspendidas en la ciudad de Cebú como medida de precaución.

El Phivolcs indicó entones que se trataba de un terremoto de intensidad alta –especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú– con un hipocentro situado a poca profundidad y un epicentro localizado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte.

Tras el terremoto, el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., expresó sus condolencias en un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook. Además, instó a la población a “mantenerse alerta y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales”. “Juntos, ayudaremos a nuestros conciudadanos y reconstruiremos las comunidades afectadas”, apuntó.

Terremotos son frecuentes en Filipinas

Filipinas se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que rodea el océano Pacífico. Esta región concentra el 90% de los terremotos mundiales debido a la convergencia de múltiples placas tectónicas.

Filipinas cuenta con más de 20 fallas activas, incluidas la Falla de Manila y la Falla de Davao. Estas fracturas en la corteza terrestre generan sismos cuando se liberan tensiones acumuladas. Además, la actividad volcánica, con 24 volcanes activos como el Mayon y el Taal, está vinculada a los movimientos tectónicos, amplificando el riesgo sísmico. En 2023, PHIVOLCS reportó más de 5,000 sismos en el país, la mayoría de baja magnitud.

El gobierno filipino, a través de PHIVOLCS, monitorea la actividad sísmica con estaciones en todo el país. Se promueven simulacros, edificaciones sismorresistentes y alertas tempranas. Sin embargo, la densidad poblacional y la infraestructura antigua en ciudades como Manila elevan los riesgos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobernación descarta cierres viales en Manabí al inicio del feriado nacional por el 9 de octubre

Se registra un nuevo sismo al norte de Filipinas tras diez días del terremoto que dejó 74 muertos

Paro nacional cumple 18 días: Feriado por el 9 de octubre inicia con cierres viales en al menos tres provincias

Comuneros de Imbabura amenazan con tomarse Ibarra en el feriado nacional

Ecuador afina puntería con Valencia previo a amistosos contra Estados Unidos y México

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobernación descarta cierres viales en Manabí al inicio del feriado nacional por el 9 de octubre

Se registra un nuevo sismo al norte de Filipinas tras diez días del terremoto que dejó 74 muertos

Paro nacional cumple 18 días: Feriado por el 9 de octubre inicia con cierres viales en al menos tres provincias

Comuneros de Imbabura amenazan con tomarse Ibarra en el feriado nacional

Ecuador afina puntería con Valencia previo a amistosos contra Estados Unidos y México

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobernación descarta cierres viales en Manabí al inicio del feriado nacional por el 9 de octubre

Paro nacional cumple 18 días: Feriado por el 9 de octubre inicia con cierres viales en al menos tres provincias

Comuneros de Imbabura amenazan con tomarse Ibarra en el feriado nacional

Ecuador afina puntería con Valencia previo a amistosos contra Estados Unidos y México

Emelec avanzó a cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer a Leones FC en penales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO