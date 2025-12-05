Sebastián Beccacece confía en Ecuador: “Este grupo es una oportunidad para hacer historia en el Mundial 2026”

El sorteo del Mundial 2026 abrió un nuevo capítulo para Ecuador. La Tricolor quedó ubicada en el Grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania, una combinación que plantea exigencias altas, pero que también despierta ilusión dentro del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. El entrenador presenció el sorteo y lo vivió con entusiasmo.

Beccacece destacó que la composición del grupo permite medir la madurez del proyecto. “Es un privilegio estar aquí. Nos tocó un grupo con una candidata clara, un africano intenso y un debutante con un entrenador de experiencia”, explicó en entrevista con Teleamazonas. Para él, esta mezcla obliga al equipo a sostener concentración absoluta desde la primera fecha.

Costa de Marfil será el primer obstáculo para Ecuador. Su potencia física y su ritmo de juego generan respeto. La Tri entiende que ese debut, programado para el 14 de junio, es determinante para orientar el camino hacia la clasificación. El partido se disputará en Philadelphia o Houston, sedes que representan climas exigentes, pero favorables por la presencia numerosa de ecuatorianos en ambas ciudades.

El pensamiento de Beccacece

Beccacece insistió en que el grupo está listo para afrontar la responsabilidad. “Pasa por nosotros clasificar. Debemos estar unidos, creer en nuestro trabajo y sostener una mentalidad fuerte”, expresó. Recalcó que su cuerpo técnico aprecia los desafíos y que este Mundial ofrece la posibilidad real de marcar un precedente en la historia de la selección.

La ubicación geográfica de las posibles sedes también fue un punto que valoró. Las distancias cortas entre Houston, Philadelphia, Toronto, Nueva Jersey y Kansas reducen el desgaste de los viajes y facilitan la recuperación entre partidos. “La cercanía entre ciudades es importante. Además, habrá muchos ecuatorianos apoyando en los estadios”, afirmó.

El segundo duelo será contra Curazao, el 20 de junio. Aunque debuta en una Copa del Mundo, su proceso competitivo en Concacaf lo hace un rival que no permite excesos de confianza. Beccacece pidió manejar ese partido con equilibrio y paciencia.

Cierra ante Alemania

El cierre del grupo llegará el 25 de junio frente a Alemania, el favorito indiscutible. Ese encuentro exige solidez, lectura estratégica y capacidad para resistir momentos de presión. Para Ecuador, podría ser un partido decisivo o la oportunidad de dar un golpe histórico.

La Tri afronta el Mundial con un proyecto joven, competitivo y ambicioso. Beccacece sostiene que el equipo llega a esta cita con argumentos para competir, aunque reconoce que el margen de error será mínimo.

La selección ya conoce su ruta. Ahora, la preparación mental, física y táctica será la clave para convertir este grupo complejo en una oportunidad real. Todo apunta a que la lista de convocados no diferirá de las últimas llamadas. Lo que sí espera Ecuador es que Moisés Caicedo reciba el indulto de FIFA para poder estar en el debut mundialista.