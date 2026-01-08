COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo recibe elogios del entrenador Sebastián Hoeneß por su físico robusto, remate y aporte creativo en el VfB Stuttgart.
Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo
Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo.
Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo
Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
El entrenador Sebastián Hoeneß elogió este 8 de enero de 2026 al delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo en Stuttgart, Alemania, destacando su físico robusto, gran remate y capacidad creativa, para reforzar el ataque del club en la Bundesliga.

Elogio a Arévalo

El técnico del VfB Stuttgart, Sebastián Hoeneß, se refirió positivamente al nuevo refuerzo ecuatoriano Jeremy Arévalo tras su incorporación al equipo. “Gracias a su físico es un jugador muy robusto”, señaló Hoeneß, enfatizando la fortaleza física del atacante como un atributo clave para la exigente competencia en la liga alemana.
Además, el entrenador resaltó la potencia ofensiva del jugador. “Tiene un gran remate”, afirmó, subrayando esta virtud como un elemento que aportará variantes en el ataque del Stuttgart.
Hoeneß también valoró la inteligencia táctica y versatilidad de Arévalo. “Nos dará impulso creativo. Puede controlar el balón en el mediocampo y luego estar listo para atacar de nuevo”, explicó, indicando que el ecuatoriano puede conectar líneas y generar dinamismo en el juego.

Declaraciones de Hoeneß

Estas palabras del técnico ratifican la confianza del cuerpo técnico en el delantero de 20 años, quien busca adaptarse al fútbol alemán tras su fichaje procedente del Racing Santander de España.
Arévalo llegó al Stuttgart el 2 de enero de 2026, tras el pago de una cláusula de rescisión de aproximadamente 8 millones de dólares. Firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031 y porta el dorsal número 25.
El jugador inició entrenamientos con el primer equipo el 3 de enero de 2026 y participó en un amistoso contra el FC Luzern el 5 de enero, donde disputó minutos iniciales.

Trayectoria de Arévalo

Nacido el 19 de marzo de 2005 en Maliaño, España, con nacionalidad ecuatoriana, Arévalo se formó en las inferiores del Racing Santander. En la temporada 2025/26 de la Segunda División española, disputó 18 partidos y anotó 8 goles.
Internacionalmente, debutó con la selección absoluta de Ecuador el 14 de noviembre de 2025 en un amistoso contra Canadá. Previamente, representó a España en categoría sub-18 antes de optar por Ecuador.
El Stuttgart, dirigido por Hoeneß, refuerza su línea ofensiva con Arévalo, quien competirá por un puesto junto a jugadores como Deniz Undav y Ermedin Demirović. El club busca mantener posiciones europeas en la Bundesliga tras una pausa invernal. Estas declaraciones de Hoeneß marcan un positivo inicio para Arévalo en su nueva etapa, enfocada en la adaptación y contribución inmediata al equipo alemán.

