Según L’Equipe de Francia, el estilo de vida de Kendry Páez “no es óptimo” y que podría marcharse del Racing de Estrasburgo

El presente de Kendry Páez en el fútbol francés atraviesa su momento más delicado y las expectativas que rodearon su llegada al Racing de Estrasburgo no se han cumplido.

El préstamo, avalado por Chelsea, buscaba continuidad y adaptación al ritmo europeo. Sin embargo, el mediocampista ecuatoriano no logró consolidarse como titular ni sostener regularidad en sus actuaciones. Esa falta de constancia empieza a tener consecuencias.

L’Equipe, el medio deportivo más influyente de Francia, puso el foco en el caso Páez. El diario afirmó que existe una posibilidad real de que el futbolista no complete la temporada con el club alsaciano. El análisis no se limitó al rendimiento dentro del campo.

La publicación cuestionó de forma directa el estilo de vida del jugador. Según el medio, ese aspecto no resulta óptimo para un proceso de adaptación exigente como el que demanda el fútbol francés. El señalamiento marca un punto de inflexión en la evaluación pública del joven talento ecuatoriano.

Páez con poco espacio

En seis meses, Páez mostró apenas destellos del nivel que lo llevó a Europa pues no alcanzó continuidad ni impacto sostenido en partidos clave. La competencia interna y el ritmo físico del torneo parecen haberle pasado factura.

Los números refuerzan la crítica del prestigioso medio francés ya que durante la temporada 2025-2026 suma 19 partidos y solo un gol. El mediocampista acumula 707 minutos en cancha, con un promedio de 37′ por encuentro. Esa cifra refleja su dificultad para ganar espacio en el once inicial del Estrasburgo de Francia. Cada ingreso parcial reduce su margen de error y aumenta la presión externa.

Chelsea observa con atención la situación

El club inglés no descarta modificar el plan inicial. Dentro del esquema del BlueCo Group, el préstamo a Estrasburgo formaba parte de una estrategia de desarrollo. Si el jugador no suma minutos, la cesión pierde sentido deportivo y en ese escenario, la dirigencia londinense evalúa alternativas.

Páez llegó a Francia tras participar con Chelsea en el Mundial de Clubes, torneo en el que no tuvo actividad. El club inglés pagó cerca de 20 millones de dólares por su ficha, una inversión que exige resultados a mediano plazo.

El contrato de cesión de Páez se extiende hasta junio de 2026, pero ese plazo hoy aparece condicionado. Si la tendencia se mantiene, Chelsea podría repescar al futbolista antes de tiempo. La prioridad sería ubicarlo en un entorno competitivo donde recupere confianza, ritmo y protagonismo. Mientras tanto, en Francia, las dudas ya se instalaron.