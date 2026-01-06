Segunda jueza se excusa en Tribunal de Apelaciones por caso Magnicidio FV

La jueza provincial de Pichincha Lady Ruth Ávila presentó y obtuvo la aprobación de su excusa para integrar el tribunal que resolverá las apelaciones contra la prisión preventiva ordenada a José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga. Los tres son procesados como presuntos autores intelectuales en el caso Magnicidio FV. El caso está relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El hecho ocurrió este 6 de enero de 2026, dejando nuevamente incompleta la Sala de Apelaciones de la Corte Provincial de Pichincha. Solo contó con los jueces Patricio Vaca (ponente) y Wilson Lema habilitados para conocer la causa.

Ávila fue designada como reemplazo de la jueza Diana Fernández León, cuya excusa también fue aceptada previamente por los jueces restantes del tribunal. Fernández León, a su vez, había sido sorteada para suplir a la jueza Patlova Guerra. Ella enfrentó una recusación presentada por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del asesinado y acusadoras particulares en el caso.

El 30 de octubre de 2025, Vaca y Lema aprobaron la recusación contra Guerra, al verificar que ella había trabajado en el Ministerio de Justicia bajo la dirección de la exministra Ledy Zúñiga. Además, la defensa de las víctimas argumentó que el expresidente Rafael Correa elogió públicamente a Guerra. Esto, tras su pronunciamiento en el caso de la prefecta Paola Pabón y Virginio Hernández, donde Correa manifestó estar pendiente de su situación laboral.

Excusas relacionadas con casos previos

Según diario El Universo, las excusas de Fernández León y Ávila se basaron en su participación previa en el conocimiento y resolución de apelaciones a la prisión preventiva interpuesta por procesados en la causa de autores materiales del asesinato de Villavicencio, candidato de la alianza Gente Buena-Construye. Específicamente, involucraron a Carlos Edwin Angulo Lara, alias Invisible; Laura Castillo, alias Flaca; Carlos Angulo; Erick Ramírez y Víctor Flores.

En esa instancia, el tribunal sentenció a Invisible a 34 años de prisión como autor del delito de asesinato y a Flaca a la misma pena como coautora. Xavier Jordán solicitó el diferimiento de la audiencia de apelación en el caso Magnicidio FV, prevista para el 4 de diciembre de 2025. Sin embargo, hasta la fecha se ha establecido una nueva convocatoria.

Procesados y vinculaciones pendientes

El caso Magnicidio FV inició su instrucción fiscal el 3 de septiembre de 2025. Allí se procesó en calidad de autores intelectuales a José Serrano, exministro; Ronny Aleaga, exasambleísta de Revolución Ciudadana (RC). Asimismo a Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; y Daniel Salcedo, condenado a más de 34 años por corrupción en salud y justicia pública. La prisión preventiva apelada mantiene a Serrano, Jordán y Aleaga bajo custodia, mientras se resuelven los recursos.

Se espera que el 28 de enero de 2026 se realice la audiencia para vincular al proceso a tres cabecillas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; su hijastro Esteban Aguilar, alias Esteban o Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. La Fiscalía les atribuye participación logística y operativa en el asesinato, ampliando el alcance de la investigación a redes delictivas organizadas (24).

