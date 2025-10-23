COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Segundo crimen en Portoviejo: Hombre muere tras ser baleado en el portal de una vivienda

Portoviejo tuvo una mañana sangrienta este jueves 23 de octubre de 2025, con dos hombres asesinados por sicarios.
El hombre fue baleado en los exteriores de esta vivienda.
El hombre fue baleado en los exteriores de esta vivienda.
El hombre fue baleado en los exteriores de esta vivienda.

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

Un segundo ataque sicario se registró esta mañana, jueves 23 de octubre de 2025, en el cantón Portoviejo. En esta ocasión, el suceso se dio pasadas las 12h00 en el sitio Los Ángeles de la parroquia Colón.

Horas antes, en la ciudadela San Alejo se registró otro atentado sicario, que cobró la vida de un hombre.

Así fue el segundo crimen de este jueves en Portoviejo

De acuerdo a los primeros datos, sicarios a bordo de una moto llegaron hasta el portal de una vivienda y dispararon contra un hombre.

El ataque dejó gravemente herido a la víctima, en medio de los gritos de desesperación de sus allegados y vecinos.

El hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Especialidades Portoviejo (HEP), donde recibió atención. Sin embargo, minutos después se confirmó su muerte.

Víctima de sicarios tenía boleta de captura vigente en Portoviejo

En dicha casa de salud se esperó la intervención de las autoridades para el trasladado del cadáver al Centro Forense local. Allí, la víctima será sometida a la autopsia de ley, como parte de las investigaciones.

Pericias en el lugar del ataque criminal

Mientas la muerte de la víctima se confirmaba en el HEP, agentes de la Policía acordonaron el lugar del atentado armado. Allí, levantaron los indicios balísticos, así como las versiones para intentar dar con los asesinos.

Como se da en la mayoría de crímenes, los sicarios se fugaron rápidamente sin dejar rastro.

Horas antes de este asesinato, otro hombre cayó víctima un atentado en la ciudadela San Alejo. Se trataba de Alex Loor, cuyo cuerpo sin vida quedó en un mueble ubicado en una acera.

Ola de violencia sigue imparable en Portoviejo y Ecuador

Ecuador enfrenta en 2025 su año más violento de la historia reciente, con más de 7.000 homicidios registrados hasta septiembre, un promedio de 25 asesinatos diarios, según el Ministerio del Interior. Esta ola de violencia, impulsada por el narcotráfico, ha elevado la tasa de homicidios un 47% en el primer semestre respecto a 2024, posicionando al país como líder en América Latina en crímenes por hora.

La provincia de Manabí emerge como una de las más afectadas, con 568 homicidios en los primeros seis meses, solo superada por Guayas y Los Ríos. En enero, registró el mes más sangriento en cuatro años, con disputas territoriales entre bandas como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, aliadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Portoviejo y Manta concentran el 60% de los crímenes provinciales.

El gobierno de Daniel Noboa respondió declarando un «conflicto armado interno» en 2024, renovando estados de excepción en Manabí y otras cinco provincias hasta noviembre de 2025. Se desplegaron 2.000 militares en julio para patrullajes e inteligencia, suspendiendo derechos como la inviolabilidad domiciliaria. A pesar de operativos, los delitos persisten. (13)

