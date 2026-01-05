COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Drama

Seis jóvenes de Pedro Carbo están desaparecidos desde el sábado tras salir a la playa en motocicletas

Familias del recinto Fátima de ese cantón viven horas de incertidumbre tras la desaparición de los seis jóvenes que no se han comunicado.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Seis jóvenes de Pedro Carbo están desaparecidos desde el sábado tras salir a la playa en motocicletas
Seis jóvenes de Pedro Carbo están desaparecidos desde el sábado tras salir a la playa en motocicletas

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La situación de seis jóvenes desaparecidos mantiene en vilo a las familias del recinto Fátima, en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Los muchachos salieron el sábado 3 de enero de 2026 con destino a la playa y, desde entonces, no se conoce su paradero.

El grupo estaba conformado por Diego Joel Solís Villamar, de 21 años de edad; Josué Francisco Merchán Solís, de 19; Cristhian Josué Holguín Jácome, de 23; Josué Johan Ponce Merchán, de 25; Víctor Fernando Borbor Castro, de 22; y Eddi Josué Borbor Castro, de 17 años. Todos ellos viajaban en moticicletas.

Según relataron sus familiares, los seis jóvenes se movilizaban en tres motos y tomaron la vía El Jebe–El Palmar, un trayecto que conduce hacia el perfil costero de la provincia de Santa Elena antes de estar desaparecidos. La última comunicación con ellos se registró cerca del mediodía del sábado.

Jóvenes desaparecidos iban a la playa

Desde ese momento, los teléfonos celulares de los jóvenes permanecen apagados por lo que sus familiares aducen que están desaparecidos. Ninguno volvió a comunicarse con sus allegados, lo que incrementó la preocupación y activó una búsqueda informal por parte de familiares y conocidos.

Una familiar, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, contó que la alerta se conoció tras una llamada recibida desde Pedro Carbo. En esa comunicación se informó que uno de los jóvenes había salido hacia una playa llamada El Palmar, un lugar que la familia no conoce con precisión.

La mujer explicó que, según versiones recogidas en la zona, los jóvenes ahora desaparecidos habrían tomado uno de dos caminos existentes en la ruta. Algunas personas aseguran haberlos visto pasar por un trayecto de difícil acceso, con áreas de lomas y monte.

Hubo un contacto previo

De acuerdo con ese testimonio, en algún momento los jóvenes lograron comunicarse para decir que ya estaban en la playa y desde aquel momento desconocen su paradero y presumen que están desaparecidos. Después de ese mensaje, no se supo más de ellos. La falta de señal telefónica en varios sectores ha dificultado confirmar la información o conocer su paradero.

Los familiares señalaron que acudieron al Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo y realizaron un reporte inicial. También emprendieron búsquedas por cuenta propia, recorriendo caminos rurales y zonas elevadas, sin resultados positivos hasta ahora. La desesperación crece.

La familia solicita el apoyo urgente de la ciudadanía con cualquier dato, por mínimo que parezca, ya que puede resultar clave para dar con el paradero de los seis jóvenes desaparecidos. Los allegados piden que la información sea canalizada de inmediato a través del ECU 911 o al número de emergencias de la casaca roja 0991799507. Compartir la alerta puede marcar la diferencia en la búsqueda, agregaron. (37).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre murió tras ser baleado frente a un hospital en el Sur de Guayaquil. Su hijo resultó ileso

El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Correa regresó este lunes 5 de enero a la FAE tras fallo a su favor

Feriados en Ecuador: ¿Cuándo es el próximo asueto y cuántos días de descanso tendrá?

Bus de la cooperativa Baños se incendió en medio de la ruta cuando se dirigía a Quevedo

Seis jóvenes de Pedro Carbo están desaparecidos desde el sábado tras salir a la playa en motocicletas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre murió tras ser baleado frente a un hospital en el Sur de Guayaquil. Su hijo resultó ileso

El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Correa regresó este lunes 5 de enero a la FAE tras fallo a su favor

Feriados en Ecuador: ¿Cuándo es el próximo asueto y cuántos días de descanso tendrá?

Bus de la cooperativa Baños se incendió en medio de la ruta cuando se dirigía a Quevedo

Seis jóvenes de Pedro Carbo están desaparecidos desde el sábado tras salir a la playa en motocicletas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre murió tras ser baleado frente a un hospital en el Sur de Guayaquil. Su hijo resultó ileso

El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Correa regresó este lunes 5 de enero a la FAE tras fallo a su favor

Feriados en Ecuador: ¿Cuándo es el próximo asueto y cuántos días de descanso tendrá?

Bus de la cooperativa Baños se incendió en medio de la ruta cuando se dirigía a Quevedo

Ahorrar solo “si sobra dinero” limita la estabilidad financiera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO