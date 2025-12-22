Seis personas asesinadas en la parroquia San Isidro, de Manabí, durante ataque múltiple

Seis personas resultaron asesinadas la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 durante un ataque armado registrado en la parroquia San Isidro, en el cantón Sucre, provincia de Manabí. El hecho ocurrió pasadas las 15h00 y, hasta el cierre de esta información, no contaba con un pronunciamiento oficial de las autoridades provinciales o nacionales. Todo habría ocurrido en una cantera en la comunidad Chimborazo.

De acuerdo con información extraoficial recabada en el lugar, tres hombres fueron asesinados junto a un vehículo de color negro que se encontraba estacionado dentro de una propiedad privada. En el mismo sector, a una mujer la victimaron al interior de una vivienda. Finalmente a otros dos hombres los acribillaron en una carretera de lastre, dentro de la cantera. Sus cuerpos quedaron boca abajo y sobre su propia sangre.

Detonaciones se escucharon a varias cuadras

Comuneros de este sector rural de Manabí informaron que, alrededor de las 15h00, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la cantera. Minutos después, comenzaron a circular en redes sociales fotografías que mostraban a varias víctimas tendidas en el suelo. Entre las víctimas figuraron una mujer que vestía un vestido de color rojo.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las personas fallecidas. Sin embargo, de manera preliminar se conoció que uno de los hombres asesinados vestía un pantalón similar al que utilizan trabajadores de una municipalidad de la provincia. Ese dato, tampoco ha sido corroborado por fuentes oficiales. El ataque generó conmoción entre los habitantes de la comunidad Chimborazo, de la parroquia San Isidro.

Marcada violencia en la provincia de Manabí

Los residentes señalaron que no es habitual la ocurrencia de hechos violentos de esta magnitud en la comunidad Chimborazo. Tras los disparos, los moradores evitaron salir de sus viviendas por temor a nuevos enfrentamientos, mientras se esperaba la llegada de las fuerzas del orden. Hasta el cierre de esta nota, no se había confirmado la presencia de unidades especializadas de la Policía Nacional ni del personal de Criminalística en la zona.

Tampoco se informó sobre personas detenidas o posibles móviles del ataque múltiple, ocurrido en diferentes puntos de la comunidad. Este nuevo hecho violento se suma a un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Manabí. Según registros oficiales, en lo que va del año se han contabilizado más de 1.200 muertes violentas en la provincia. Por otra parte, se han registrado al menos 15 masacres con más de cinco víctimas cada una.

Las autoridades aún no han emitido un informe preliminar sobre las circunstancias de este ataque armado ni han confirmado si los hechos estarían relacionados entre sí. Se espera que en las próximas horas se pronuncien para esclarecer lo ocurrido en la parroquia San Isidro, del cantón Sucre, y detallar las acciones investigativas en torno a este hecho que dejó seis personas fallecidas. (17)