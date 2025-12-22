COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Seis personas asesinadas en la parroquia San Isidro, de Manabí, durante ataque múltiple

Según registros oficiales, en lo que va del año se han contabilizado más de 1.200 muertes violentas en la provincia de Manabí.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Seis personas resultaron asesinadas la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 durante un ataque armado registrado en la parroquia San Isidro,
Tres de las víctimas del ataque armado, quedaron junto a un auto de color negro.
Seis personas resultaron asesinadas la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 durante un ataque armado registrado en la parroquia San Isidro,
Tres de las víctimas del ataque armado, quedaron junto a un auto de color negro.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Seis personas resultaron asesinadas la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 durante un ataque armado registrado en la parroquia San Isidro, en el cantón Sucre, provincia de Manabí. El hecho ocurrió pasadas las 15h00 y, hasta el cierre de esta información, no contaba con un pronunciamiento oficial de las autoridades provinciales o nacionales. Todo habría ocurrido en una cantera en la comunidad Chimborazo.

De acuerdo con información extraoficial recabada en el lugar, tres hombres fueron asesinados junto a un vehículo de color negro que se encontraba estacionado dentro de una propiedad privada. En el mismo sector, a una mujer la victimaron al interior de una vivienda. Finalmente a otros dos hombres los acribillaron en una carretera de lastre, dentro de la cantera. Sus cuerpos quedaron boca abajo y sobre su propia sangre.

Detonaciones se escucharon a varias cuadras

Comuneros de este sector rural de Manabí informaron que, alrededor de las 15h00, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la cantera. Minutos después, comenzaron a circular en redes sociales fotografías que mostraban a varias víctimas tendidas en el suelo. Entre las víctimas figuraron una mujer que vestía un vestido de color rojo.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las personas fallecidas. Sin embargo, de manera preliminar se conoció que uno de los hombres asesinados vestía un pantalón similar al que utilizan trabajadores de una municipalidad de la provincia. Ese dato, tampoco ha sido corroborado por fuentes oficiales. El ataque generó conmoción entre los habitantes de la comunidad Chimborazo, de la parroquia San Isidro.

Marcada violencia en la provincia de Manabí

Los residentes señalaron que no es habitual la ocurrencia de hechos violentos de esta magnitud en la comunidad Chimborazo. Tras los disparos, los moradores evitaron salir de sus viviendas por temor a nuevos enfrentamientos, mientras se esperaba la llegada de las fuerzas del orden. Hasta el cierre de esta nota, no se había confirmado la presencia de unidades especializadas de la Policía Nacional ni del personal de Criminalística en la zona.

Tampoco se informó sobre personas detenidas o posibles móviles del ataque múltiple, ocurrido en diferentes puntos de la comunidad. Este nuevo hecho violento se suma a un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Manabí. Según registros oficiales, en lo que va del año se han contabilizado más de 1.200 muertes violentas en la provincia. Por otra parte, se han registrado  al menos 15 masacres con más de cinco víctimas cada una.

Las autoridades aún no han emitido un informe preliminar sobre las circunstancias de este ataque armado ni han confirmado si los hechos estarían relacionados entre sí. Se espera que en las próximas horas se pronuncien para esclarecer lo ocurrido en la parroquia San Isidro, del cantón Sucre, y detallar las acciones investigativas en torno a este hecho que dejó seis personas fallecidas. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO