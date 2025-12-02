Semifinal Copa Ecuador: Cuenca Juniors busca remontar 4-1 ante Universidad Católica en Alejandro Serrano Aguilar

Cuenca Juniors, liderado por Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, se medirá este martes 2 de diciembre de 2025 a las 19h00 ante Universidad Católica en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador 2025. En este choque los azuayos necesitan ganar por al menos cuatro goles para evitar los penales y avanzar a la final tras caer 4-1 en la ida disputada en el Olímpico Atahualpa.

Resultado de la ida y necesidad de remontada

En el encuentro de ida, jugado el 25 de noviembre en Quito, Universidad Católica remontó un tempranero autogol de Luis Cangá (1-0 para Cuenca Juniors) y se impuso con goles de Azarías Londoño (2-1), José Fajardo y otros dos tantos que sellaron el 4-1.

El equipo quiteño, dirigido por Diego Martínez, llega con ventaja considerable y pie y medio en la final, según normativas de la Copa Ecuador que otorgan el pase al global favorable.

Cuenca Juniors, club de Segunda Categoría, mantiene la ilusión de ser la sorpresa del torneo y alcanzar la definición como el primer equipo no profesional en semis.

Motivación reciente de Cuenca Juniors

Los azuayos llegan motivados tras vencer 2-0 a Mineros SC como visitante en la semifinal de ida del Ascenso Nacional de Segunda Categoría, disputada el 29 de noviembre en el Estadio Christian Benítez de Guayaquil.

Los goles fueron obra de Jesús Preciado (minuto 18) y Roberto Ordóñez (minuto 75), colocando a Cuenca Juniors con ventaja de dos goles para la vuelta de esa serie, programada para el fin de semana en el Alejandro Serrano Aguilar.

Esta victoria refuerza su doble objetivo: ascenso a Serie B y avance en Copa Ecuador, torneo que clasifica al campeón a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Desempeño de Universidad Católica

El Trencito Azul empató 0-0 ante Orense SC el 29 de noviembre en el Olímpico Atahualpa, por la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

El encuentro fue trabado, con dominio local pero sin goles, dejando a Universidad Católica con 57 puntos en el cuarto lugar del hexagonal y Orense con 52 en el quinto.

En Copa Ecuador, los quiteños eliminaron a Independiente del Valle en cuartos y ahora defienden la ventaja ante un rival motivado por su racha en el Ascenso Nacional.

Otra semifinal: Liga de Quito vs Emelec

En la llave paralela, Liga de Quito venció 2-1 a Emelec en la ida de semifinal, jugada el 17 de noviembre en el Estadio George Capwell de Guayaquil.

Emelec se adelantó con gol de Alfonso Barco (minuto 5), pero Liga remontó con tantos de Michael Estrada (minuto 84) y Jeison Medina (minuto 90+6), tras la expulsión de Barco al 51.

La vuelta se disputará el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Emelec buscará revertir el marcador para llegar a la final.

Copa Ecuador 2025

La Copa Ecuador 2025, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), incluye equipos de todas las categorías y culmina con una final única que define al campeón y su boleto a la Libertadores.

Cuenca Juniors representa la hazaña de un club de Segunda Categoría al eliminar a rivales como La Cantera de Pastaza en rondas previas, destacando el formato inclusivo del torneo.

El ganador de esta semifinal enfrentará al vencedor de Liga de Quito-Emelec en la final, programada para diciembre, con premios económicos de 120.000 dólares para el finalista y más para el campeón.