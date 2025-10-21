COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Negocios
Finanzas

Señales de alerta: cómo detectar cuando una deuda se vuelve riesgosa

El incremento sostenido de deudas sin respaldo de ingresos suficientes es uno de los principales indicadores de riesgo financiero.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Hay que monitorear periódicamente el estado de las obligaciones financieras y mantener un registro claro de ingresos, gastos y deudas pendientes.
Hay que monitorear periódicamente el estado de las obligaciones financieras y mantener un registro claro de ingresos, gastos y deudas pendientes.
Hay que monitorear periódicamente el estado de las obligaciones financieras y mantener un registro claro de ingresos, gastos y deudas pendientes.
Hay que monitorear periódicamente el estado de las obligaciones financieras y mantener un registro claro de ingresos, gastos y deudas pendientes.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

Las deudas personales y familiares pueden convertirse en un riesgo financiero si no se gestionan correctamente. Expertos en economía advierten que identificar señales de alerta a tiempo permite prevenir problemas mayores. El aumento de gastos, pagos atrasados y presión sobre el presupuesto familiar son indicadores clave que deben observarse.

Deudas crecientes y presupuesto ajustado

El incremento sostenido de deudas sin respaldo de ingresos suficientes es uno de los principales indicadores de riesgo financiero, señala el economista Ricardo Menéndez. Según el experto, cuando los pagos mensuales superan el 30% de los ingresos familiares, la probabilidad de caer en problemas económicos aumenta significativamente.

Además, la falta de planificación presupuestaria y el desconocimiento sobre los intereses de los créditos agravan la situación. “Muchos hogares no calculan el costo real de sus préstamos, incluyendo intereses y comisiones, lo que genera una carga financiera invisible que crece con el tiempo”, explica.

Señales de alerta tempranas

Entre los indicadores que sugiere Menéndez, que una deuda puede convertirse en un riesgo destacan: atrasos frecuentes en pagos, uso excesivo de tarjetas de crédito, dependencia de préstamos para cubrir gastos básicos y llamadas de cobranza recurrentes. Estas situaciones no solo afectan la salud financiera, sino que también pueden generar estrés y ansiedad en los deudores.

Por ello, el economista recomienda monitorear periódicamente el estado de las obligaciones financieras y mantener un registro claro de ingresos, gastos y deudas pendientes. De esta forma, es posible detectar cambios en la capacidad de pago antes de que se conviertan en problemas graves.

Impacto de las deudas sobre la economía familiar

El endeudamiento excesivo puede limitar la capacidad de ahorro y afectar la estabilidad económica a largo plazo, recalca Menéndez. Según especialistas en finanzas indican que un porcentaje significativo de familias que enfrentan problemas de pago experimenta dificultades para cubrir necesidades básicas, como alimentación, educación y servicios.

Asimismo, los intereses acumulados y las multas por pagos atrasados pueden incrementar rápidamente el monto adeudado, generando un efecto dominó que complica la situación financiera. Por ello, es esencial identificar a tiempo cualquier señal de alarma y tomar medidas correctivas.

Prevención y manejo responsable

Asimismo, el economista recomienda estrategias como priorizar el pago de deudas con mayores tasas de interés, consolidar préstamos cuando sea posible y establecer un presupuesto realista que permita cubrir los gastos básicos sin comprometer los ingresos. También es fundamental evitar recurrir a créditos adicionales como solución inmediata, ya que esto puede agravar la deuda existente.

En casos de endeudamiento avanzado, sugiere acudir a instituciones de asesoría financiera o programas de reestructuración de deudas. Estas opciones permiten negociar condiciones más favorables y reducir el riesgo de impago, contribuyendo a restaurar la estabilidad económica.

Educación financiera como herramienta clave

La educación financiera juega un papel crucial en la prevención de riesgos asociados a la deuda. Aprender a diferenciar entre deuda productiva y deuda de consumo, comprender los efectos de los intereses y mantener un control regular de las finanzas personales son medidas que fortalecen la seguridad económica de los hogares.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Minimizar deudas y pagos innecesarios, clave para la estabilidad financiera familiar

Reinstalan audiencia de apelación para once indígenas de Otavalo por presunto terrorismo en disturbios de Imbabura

¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo?: Resuelve esa típica duda gastronómica

Ecuador, tercer país con más hambre en Sudamérica según índice global

El cortisol elevado puede ser la causa de tu aumento de peso: Descubre cómo controlarlo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Minimizar deudas y pagos innecesarios, clave para la estabilidad financiera familiar

Reinstalan audiencia de apelación para once indígenas de Otavalo por presunto terrorismo en disturbios de Imbabura

¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo?: Resuelve esa típica duda gastronómica

Ecuador, tercer país con más hambre en Sudamérica según índice global

El cortisol elevado puede ser la causa de tu aumento de peso: Descubre cómo controlarlo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Minimizar deudas y pagos innecesarios, clave para la estabilidad financiera familiar

Reinstalan audiencia de apelación para once indígenas de Otavalo por presunto terrorismo en disturbios de Imbabura

¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo?: Resuelve esa típica duda gastronómica

Ecuador, tercer país con más hambre en Sudamérica según índice global

El cortisol elevado puede ser la causa de tu aumento de peso: Descubre cómo controlarlo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO