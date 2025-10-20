Sentencian a adolescente que intentó asesinar a su novia porque estaba embarazada

Un adolescente recibió la pena máxima posible tras haber intentado asesinar a su novia, otra menor de edad que tenía 36 semanas de gestación.

El hecho se dio el 13 de diciembre de 2024 en Pelileo, provincia de Tungurahua, y provocó la muerte del nonato, así como la perdida de un ojo de la víctima.

Internamiento para el adolescente agresor

La Fiscalía General del Estado informó que «luego de haber presentado las pruebas recabadas, obtuvo la máxima pena de ocho años de internamiento institucional para el adolescente infractor, por los delitos de tentativa de femicidio y aborto no consentido».

El fallo –emitido por un Juez especializado en materia de adolescentes infractores– también dispuso el pago de 10.000 dólares como medida de reparación integral a favor de la víctima, de 17 años.

Cabe mencionar que durante el proceso legal, la adolescente fue ingresada al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT). Este le brindó apoyo psicológico, acompañamiento legal y contención emocional tanto a ella como a su familia.

La citó con la excusa de entregarle pañales para el bebé

La Fiscalía narró que el día del brutal ataque, el ahora sentenciado citó a su pareja en una zona remota de Pelileo, con el pretexto de entregarle pañales y víveres para el bebé que estaba por nacer.

En el sitio, «la golpeó en el abdomen, la hizo caer varias veces y, con un cuchillo, le causó heridas en el rostro y el cuerpo. Luego le lanzó una piedra al rostro, provocándole graves lesiones». La víctima intentó protegerse con una mano, lo que le ocasionó una lesión en un dedo y la pérdida de conocimiento.

Tras la agresión, el adolescente huyó, dejando a su pareja malherida. Como consecuencia del ataque, la víctima perdió un ojo y su hijo falleció.

Durante la audiencia, Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales, entre ellas el informe médico-legal, que estableció la gravedad de las lesiones; el informe psicológico y de entorno social de la víctima; su testimonio anticipado; la declaración de los agentes investigadores que llevaron a cabo el reconocimiento del lugar de los hechos; y el acta de defunción del feto, entre otros elementos que demostraron la responsabilidad penal del procesado.

Contexto legal

El agresor fue procesado por el delito de femicidio, tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto, en concordancia con el artículo 39, referente a la tentativa.

Además, se estableció concurso ideal de infracciones con el delito de aborto no consentido, previsto en el artículo 148 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, la sentencia no pudo ser mayor. (13).